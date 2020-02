Sie steht noch am Anfang einer steilen Karriere. Der Komödiantin „Die süße Helga” ist etwas gelungen, von dem viele Nachwachskomiker nur träumen. Im Sommer wurde sie bei ihrer ersten Teilnahme am Quatsch Comedy Club Nachwuchswettbewerb direkt Preisträgerin. Sie hatte unter zehn Teilnehmern den zweiten Preis gewonnen. Seitdem geht es mit ihrer Karriere steil bergauf. Neben Fernsehauftritten stehen nun auch die größeren Karnevalsauftritte an. Helga gibt mit frecher und humorvoller Berliner Schnauze ein Einblick in das Eheleben – sie ist immerhin seit vier Wochen verheiratet. Und das reicht, um ihren Mann reichlich durch den Kakao zu ziehen.

Wer „Okay, dann werden die sich ja melden...Die süße Helga” am Samstag, 8. Februar, live sehen möchte, bekommt letzte Tickets für die BSHV/MGV-Parade unter 01 78/3 49 76 33.