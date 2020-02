Everswinkel -

Die Kolpingsfamilie Everswinkel kann in der Karnevalssession 2020 ein närrisches Jubiläum feiern. Schon 1954 gab es mit Helmut I. Kessmann einen Karnevalsprinzen in Everswinkel. Bertram Merkens – rheinische Frohnatur und erster Karnevalspräsident – initiierte diese Institution im Kolpingkarneval, die bis heute aufrecht gehalten wird. 66 Jahre ist das nun her.