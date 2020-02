Vier neue Wohnungen hat der Gastwirt jetzt eingerichtet. Ein Zimmer, ohne Bad und Dusche, dafür aber mit toller Aussicht oben im Baum. Appartements für gefiederte Freunde. Der Wohnberechtigungsschein gilt insbesondere für Meisen.

Klemens und Philipp Diepenbrock unterstützen mit vier Nistkästen, die sie im Verkehrsverein erworben haben, die Umwelt-Offensive für Vögel und gegen einen massiven Schädling – den Eichenprozessionsspinner (EPS). „Ich habe an der K3 nach Warendorf an den Bäumen die ganzen Nistkästen gesehen und gedacht, da kann man ja auch hier was machen“, erzählt der Senior. Schon 2019 wurde die Biergarten-Eiche regelmäßig auf EPS-Befall kontrolliert, auch mit Hilfe von Landschaftsgärtner Schulze Tertilt. „Wir haben Glück gehabt, dass es keinen Befall gab.“ Wenngleich die Sorge greifbar war. „Es haben tatsächlich Gäste angerufen und gefragt, ob unsere Bäume im Garten befallen sind“, sagt Philipp Diepenbrock.

Die 1985 zur Geburt von Tochter Carina gepflanzte Eiche und die rund 30 Jahre alte Platane im Biergarten sowie zwei weitere Bäume werden zum Flugplatz, von denen aus die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners zum Einsatz fliegen sollen. Nun hofft der Gastwirt auf den baldigen Bezug des neu geschaffenen Wohnraums. Er selbst will sich im Hintergrund halten. „Wenn die Meisen mitkriegen, dass hier der Geier wartet, machen die sowieso einen Bogen.“ Aber zunächst wird ohnehin ein Schwarm bunter Vögel erwartet. An Weiberfastnacht. Aber das sind ja nur „Zugvögel“ . . .