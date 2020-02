Ein Schultag nur für die Lehrer

Der Unterricht war im wahrsten Sinne des Wortes „abgeblasen“ worden, nachdem das Schulministerium am Freitagmittag vor dem Sturmtief gewarnt und es den Schulen freigestellt hatte, den Unterricht abzusagen. Am Samstagmorgen schloss sich die Gemeindeverwaltung mit den Schulleitungen kurz und traf die einheitliche Entscheidung.

„ Ich finde es richtig, dass das in der Gemeinde einheitlich geregelt ist Ich finde es richtig, dass das in der Gemeinde einheitlich geregelt ist “ Roswitha Niehoff, Grundschule Alverskirchen

Erste Station am Montag: die Grundschule Alverskirchen. Von außen wirkt alles dunkel, die hochgestellten Stühle in einem Klassenraum sind zu sehen. Im Gebäude ist dennoch was los. Sechs Lehrkräfte sind da und eine Schülerin aus Wolbeck. Für sie wäre zu Hause keine Betreuung gewährleistet gewesen, die Mutter hatte angefragt, ob sie die Tochter dennoch bringen könne. Kein Problem. Das Kollegium hat ohnehin Dienst. Oder besser: Dienstpflicht. „Wir nutzen den Tag für Konferenz und Besprechung“, erzählt Roswitha Niehoff, kommissarische Leiterin der Schule. Die Info-Kette zu den Eltern hat am Samstag reibungslos geklappt. Von der Schule zu den Klassenpflegschaftsvorsitzenden, dann per WhatsApp-Gruppen und Telefon zu den Eltern. „Heute Morgen hat es noch mal richtig gestürmt, die Entscheidung war richtig“, sagt Niehoff, die die einheitliche Regelung in der Gemeinde begrüßt. Eine Regelung, der sich übrigens auch die Waldorfschule anschloss.

Nächster Stopp an der Grundschule Everswinkel. Lehrerzimmer, Sekretariat, Besprechungsraum – überall sind Lehrkräfte in Gesprächen und Besprechungen vertieft. „Am Samstagvormittag haben wir das mit dem Schulträger besprochen“, berichtet Konrektor Christoph Seliger, und auch hier hat die Info-Kette von Schulleitung über Schul- und Klassenpflegschaft zu den Eltern und via Homepage der Schule bestens gegriffen. Dennoch: Elf Schüler sind trotzdem da, weil die Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Im Zweifel dürfen die Schüler – wenn sie für das Angebot angemeldet sind – sogar bis zum Ende der Offenen Ganztagsschule um 16 Uhr bleiben. Die Kinder wurden Lehrern zugeteilt, die für unterschiedliche Angebote an diesem Morgen sorgen.

„ Diesmal gab‘s vom Ministerium eine klarere, frühzeitigere Ansage als vor zwei Jahren Diesmal gab‘s vom Ministerium eine klarere, frühzeitigere Ansage als vor zwei Jahren “ Hubertus Kneilmann, Verbundschule

Das ist ein paar Meter weiter an der Verbundschule nicht erforderlich. Kein einziger Schüler ist aufgetaucht, die Lehrkräfte bleiben völlig unter sich. „Das Info-System hat funktioniert“, ist Schulleiter Hubertus Kneilmann zufrieden. Nach dem Gespräch mit Bürgermeister Sebastian Seidel sowie Haupt- und Schulamtsleiterin Iris Peveling am Samstagmorgen folgte sogleich die Info auf der Schul-Homepage, über die Klassenleitungen, WhatsApp-Gruppen etc.

„Wir hätten eine Not-Betreuung machen können“, so Kneilmann, der positiv hervorhebt, dass das Schulministerium „diesmal eine klarere, frühzeitigere Ansage gemacht hat als vor zwei Jahren“. Damals mussten rund 500 Schüler vor 10 Uhr wieder nach Hause geschickt werden, und die Busse fuhren nicht. Letztendlich gelang der Kraftakt mit Hilfe der Eltern. Diesmal ist alles anders. Und auch wenn der Sturm „im Endeffekt relativ harmlos“ gewesen sei, war es kein verlorener Tag fürs Kollegium. „Wir haben den Tag genutzt für Arbeitsgruppen, Aufräumen, Teambesprechung und Lehrplangestaltung“, nickt Kneilmann.