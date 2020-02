In gemütlicher Runde soll über alles geredet werden – vor allem über Bücher, die fesseln, Filme, die faszinieren, Musik, die begeistert, Theater und Kabarett, die mitreißen, sowie Bildende Kunst, die inspiriert. Für die Zukunft ist geplant, dass die „Kulturkreisel“-Treffen etwa alle zwei Monate abwechselnd abends und vormittags (dann als Frühstück an Sonn- oder Feiertagen) stattfinden. Aktuelle Informationen über die Orte und Termine werden über die Seite des Kulturkreises, facebook, in Kürze auch über Instagram und wie immer über Infos in den WN verbreitet. Erster Kulturkreisel ist jetzt am Donnerstag, 13. Februar, 19.30 Uhr im Gasthof Diepenbrock. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig.