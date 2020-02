Das Prinzenpaar Klaus I. und Claudia I. Sudmann ist das Jubiläums-Prinzenpaar der Kolpingsfamilie, denn in der närrischen Zählweise ist die Zahl „11“ das Maß aller Jubiläen, und so kann die Kolpingfamilie schon auf eine 66-jährige Geschichte zurückblicken.

Ein Prinzenpaar ist das repräsentative Aushängeschild des Karneval , die Organisation der Feste jedoch Aufgabe der Sitzungspräsidenten. Seit 1954 haben in 66 Jahren erst sechs Männer diese Aufgaben wahrgenommen. Der mittlerweile verstorbene Bertram Merkens, der den Kolping-Karneval in Everswinkel gegründet hat, prägte den Karneval von 1954 bis 1974 im Saal Diepenbrock .

Seit 1975 findet das Fest immer in der Festhalle statt, und jetzt trafen sich erstmals die ehemaligen Präsidenten mit dem aktuellen Amtsinhaber in „Dienstkleidung“. Der imposante Federhut von Ewald Stumpe (1975 bis 1992) ist da genauso in Erinnerung wie die grüne Jacke von Klemens Diepenbrock (1993 bis 2003).

„ Wir haben es einfach ‚V-Team‘ genannt – warum weiß ich auch nicht mehr. Wir haben es einfach ‚V-Team‘ genannt – warum weiß ich auch nicht mehr. “ Klemens Diepenbrock

Jeder der Präsidenten setzte dem Karnevalsfest seinen bleibenden Stempel auf, wobei man anerkennend feststellen muss, dass Ewald Stumpe das Fest in der heutigen Form etablierte – und das sozusagen als Alleinorganisator.

„Diesen Zeitaufwand konnte ich unmöglich leisten“, erinnert sich Klemens Diepenbrock und fügt an, dass daraufhin Arbeitsteilung eingeführt wurde. Der Arbeitskreis Kolping-Karneval war entstanden. „Wir haben es einfach ‚V-Team‘ genannt – warum weiß ich auch nicht mehr“, so Diepenbrock weiter. Das V-Team hat sich etabliert über die Amtszeiten von Manfred Schlarmann (2004 – 2010) und Jörg Meininghaus (2011 – 2016). „Ohne diese Unterstützung ist ein Fest der Größenordnung nicht mehr zu organisieren“, sind sich alle Präsidenten einig.

Der amtierende Präsident Lars Thiemann freut sich auf das kommende Fest und darüber, dass sein Fingerzeig im vergangenen Jahr „We want you for Karneval“ so erfolgreich gewesen ist, nachdem das Fest 2019 ohne Prinzenpaar stattfinden musste. „Wir haben wieder ein tolles Prinzenpaar – einen tollen Elferrat und werden ein tolles Fest mit einem bunten Programm und vielen Gästen feiern“, so Thiemann weiter und verweist auf den bisher guten Vorverkauf.

Wer an diesem Fest teilnehmen möchte, hat jetzt noch Gelegenheit, sich die wenigen Restkarten zu sichern. Karten gibt es in der Vorverkaufsstelle Theo Kortmann, Vitusstraße 26 a.