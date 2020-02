Pfarrer Dr. Peitzmann und eine Abordnung vom Kirchenvorstand bedankten sich bei Paul Vorderwülbecke mit einem Frühstückskorb und Blumen für Ehefrau Monika für den langjährigen Dienst.

Der gelernte Gärtner aus Gevelinghausen im Olsberger Sauerland war über die Meisterschule in Wolbeck ins Münsterland gekommen - und dann der Liebe wegen hier geblieben. Seit 1972 wohnt die Familie in Alverskirchen. Schon früh hatte der „Neubürger“ neben seiner beruflichen Tätigkeit bei der Münsteraner Gärtnerei Schäpers den Alverskirchener Gärten Form und Pflege gegeben. Auch nach seinem Wechsel in den Gartenbaubetrieb des Telgter Rochus-Hospitals engagierte er sich in seiner neuen Heimat. Als Mitglied im Pfarreirat und mit seinem besonderen Engagement für die florale Gestaltung der Kirchplatzmauer ist er allen Alverskirchenern bekannt.

Gern erinnerte sich Vorderwülbecke an die Seelsorger, die im Pfarrhaus wohnten. So half Pfarrer Pottebaum schon mal beim Schneeschippen, und bei heißem Wetter gab es nach getaner Arbeit auch mal ein Bier. Die Abordnung bedankte sich im Namen der ganzen Gemeinde.