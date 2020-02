Fleiß, harte Arbeit und immer ein Lächeln auf den Lippen. Gärtnermeister Wilhelm Theilmeier hat jetzt eine Auszeichnung bekommen, die nicht viele Menschen in den Händen halten können: den Diamanten Meisterbrief.

Den Lohn für 60 Jahre harte Arbeit bekam der 84-jährige Wilhelm Theilmeier aus den Händen von Markus Reher , Referent der Landwirtschaftskammer, überreicht. Vor etwa 60 Jahren hat Theilmeier nämlich an der Gärtnermeisterschule in Essen seine Meisterprüfung erfolgreich bestanden. Als Krönung hat er damals auf dem Meisterball noch seine heutige Ehefrau Karola kennengelernt. „Wir feiern in diesem Jahr auch unsere Diamantene Hochzeit“, so Theilmeier stolz.

Während seiner Laufbahn hat Wilhelm Theilmeier, Vater von vier Kindern, unter anderem 200 Lehrlinge ausgebildet und ein erfolgreiches Unternehmen geführt. „Ich wollte auf dem Internat der Franziskaner in Warendorf mein Abitur machen, aber ich hatte einfach keine Antenne für Latein“, erinnert sich Theilmeier mit einem Schmunzeln.

Theilmeier bereitete allerdings die Arbeit im Internatsgarten große Freude. Darum fasste der gebürtige Rietberger den Entschluss, das Handwerk des Gartenbauers zu erlernen.

Gesagt getan. Wilhelm Theilmeier arbeitete zunächst in Gütersloh. In Telgte machte er sich dann gemeinsam mit seiner Frau selbstständig. Weil sein Unternehmen so gut lief, musste immer mehr Personal eingestellt werden. Die Räumlichkeiten im Telgter Berdel wurden zu klein. In Alverskirchen fand Wilhelm Theilmeier ein größeres Gelände. Dort beschäftigte er zuletzt 40 Mitarbeiter.

Während seiner Karriere als Gärtnermeister hat Wilhelm Theilmeier viel erreicht. Neben vielen anderen Erfolgen hat er zum Beispiel zwei Bundesgartenschauen in Dortmund und Gelsenkirchen mit aufgebaut und Preise dafür erhalten, den kompletten Wienburgpark in Münster gestaltet, war Vorsitzender der Junggärtnermeister Westfalen Lippe und Kreisgärtnermeister für den Kreis Warendorf. Noch heute ist Wilhelm Theilmeier Mitgeschäftsführer des Garten- und Landschaftsbauunternehmens in Alverskirchen, allerdings nicht mehr im operativen Geschäft.