Was machen Karnevalisten, wenn sie nach einem intensiven närrischen Feier-Wochenende erst einmal wieder etwas „runterkommen“ wollen? Ganz einfach: Sie gehen morgens in den Kindergarten. Dort hin, wo man dem Jecken-Nachwuchs „auf Augenhöhe“ begegnen kann. Im Vitus-Kindergarten leuchteten am Montagmorgen viele Kinderaugen, als die mondäne Gesellschaft der Kolping-Karnevalisten mit dem Prinzenpaar Klaus I. und Claudia I. Sudmann und den fleißigen Helfern des V-Team Einzug hielt. Der Narren-Nachwuchs hatte sich dafür ordentlich in Schale geworfen: Da warteten zahlreiche Prinzessinnen, Schmetterling und Marienkäfer, Katze und Tiger, Pirat, Feuerwehrmann, Spiderman und Eisprinzessin Elsa, die den Besuch mal gleich vorwarnte: „Ich kann alle in Eis verwandeln.“

„Da ist jemand Besonderes dabei – wisst Ihr wer?“, fragte KiTa-Leiterin Agatha Kerßenfischer in die Runde der Jungkarnevalisten. „Der Elferrat!“, schoss es aus einem Mädchen heraus, was für reichlich Gelächter beim Kolping-Besuch im Allgemeinen und beim festlich gewandeten Elfferrat im Besonderen sorgte. „Und sonst noch?“, hakte Kerßenfischer nach. Klar: „Der Prinz!“ Und was „muss man an Karneval rufen?“, wollte Kolping-Präsident Lars Thiemann in der Finalrunde von „Wer wird Karnevalist?“ wissen. Die Antwort gab‘s ohne Joker-Hilfe: „Helau!“ Kopfnicken beim Präsidenten. „Das müsst Ihr am Sonntag ganz laut rufen, wenn wir mit dem Karnevalswagen an Euch vorbeikommen. Ihr kommt doch auch alle?“ „Jaaa!“

Singend und tanzend empfingen die Kinder das Kolping-Prinzenpaar samt Elferrat und V-Team. Foto: Klaus Meyer

Versteht sich doch von selbst nach so einem netten Besuch, bei dem zusammen gesungen, getanzt, gehüpft und geklatscht wurde, bei dem von den Kindern gebastelte Karnevalsorden verliehen wurden, und bei dem es süße Grüße vom Elferrat und leckere Berliner gab, die einmal mehr die Bäckereien Diepenbrock und Schmitz spendiert hatten. Der Prinz – erklärter Fußball- und Preußen-Fan – hatte noch ein tolles Geschenk dabei: einen leuchtend orangenen Lederfußball mit den Autogrammen der Preußen-Mannschaft. Vielleicht wird ja aus dem einen oder anderen Nachwuchs-Karnevalisten auch ein Nachwuchs-Kicker. Für die Kolping-Karnevalisten, die dann weiterzogen, um die nächsten Termine des Tages folgen zu lassen, stand jedenfalls fest: So macht das Runterkommen Spaß. Mal schauen, ob man sich wiedersieht. Am Sonntag. Wenn Prinz und Prinzessin durchs Dorf ziehen.