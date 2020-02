Zum Fassanstich durch die amtierende Majestät, Dirk I. Folker , am 4. April werden um 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) über 1 000 Besucher erwartet.

Das Orga-Team aus dem Korps der Ehemaligen Könige des Bürgerschützen- und Heimatvereins hat zusammen mit Festwirt Frank Strohbücker für den Abend eine neue Band engagiert. Diesmal Jahr wird die erfahrende Partyband „X.O. Bavaria“ die Besucher auf Betriebstemperatur bringen. Am zweiten Tag, am Sonntag, beginnt um 11.30 Uhr im Festzelt der Bayerische Frühschoppen für die ganze Familie. Bei bajuwarischer Frühschoppen-Stimmung können sich die kleinen Besucher an unterschiedlichen Spielgeräten vergnügen, während sich die Eltern an guter Musik und zünftigem Essen erfreuen.

Aber auch für die Erwachsenen haben sich die Organisatoren wieder ein paar Spiele ausgedacht, und die passen selbstverständlich wieder zum Motto des Tages. Die Organisatoren freuen sich sehr darüber, dass der Frühschoppen mit dem Blasorchester Everswinkel durch eine heimische musikalische Größe begleitet wird.

Eine kleine Änderung gibt es beim Kartenvorverkauf: Ab 1. März können Interessierte die Eintrittskarten über eine Onlinebuchung auf der Internetseite von Strohbücker (www.eventgastro-strohbuecker.de) erwerben (15 Euro für Sitzplatz-, zehn Euro für Stehplatzkarten). Karten können zudem auch ab sofort bei Guido und Silke Loick ( 0 25 82/6 51 33) vorbestellt und am 13. März ab 19 Uhr in der Gaststätte Arning im Direktverkauf erworben werden.