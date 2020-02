Der Kursus findet von 14 bis 18 Uhr im Pfarrheim Everswinkel statt. „Vor 25 Jahren haben Sie sich versprochen, einander zu lieben . . .“ – „und was ist daraus geworden?“, könnte man den Satz fortführen. Der gemeinsame Eheweg habe in 25 Jahren so manche Höhen und Tiefen erlebt. „Die Zeit rund um die Silberhochzeit ist ein guter Anlass innezuhalten“, heißt es in der Pressemeldung des Katholischen Bildungswerks zu der Veranstaltung.

Vieles habe sich geändert, in der Familie, aber auch in der Gesellschaft und im Umfeld. „Der Besinnungsnachmittag soll wie ein Rastplatz sein. Welche Wegstrecke haben wir als Partner gemeinsam erfahren, wo gilt es Orientierung und Kraft aufzunehmen, um dann den weiteren Weg zu beschreiten?“ Außerdem können an dem Tag auch Fragen zur Gestaltung der Silberhochzeit besprochen werden, heißt es weiter.

Der Kursus wird von Diakon Hubert Wernsmann geleitet. Die Anmeldung ist bis zum 24. Februar im Geschäft Föllen (Vitusstraße 4, Telefon 6 50 30) oder auch per E-Mail an Wernsmann-Everswinkel@t-online.de erforderlich. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Pfarreirat St. Magnus-St. Agatha durchgeführt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Paar zehn Euro.