Projekt jenseits der Möglichkeiten

Es soll der Wegweiser in die Zukunft der Vitus-Gemeinde werden. Vom Gemeindeentwicklungs-Konzept, das langsam in die finale Phase kommt, versprechen sich Verwaltung und Politik entscheidende Impulse und Ideen für die weitere Entwicklung der beiden Ortsteile. In Everswinkel richten sich die Augen vor allem auch auf den Ortskern und da auf die Bereiche Vitusstraße, Kirchplatz und Magnusplatz. Es gibt Investoren, die würden lieber heute als morgen zu neuen Ufern aufbrechen und beispielsweise bislang gewerblichen Raum in Wohnraum umwandeln. Und es gibt Investoren, die würden gerne noch größer einsteigen. Am Magnusplatz zum Beispiel.

Blick auf das Eckgebäude von der Vitusstraße. Foto: Klaus Meyer

Johannes Schäfer ist Inhaber der Schäfer Entkernungstechnik GmbH. Das Gebäude seines Firmensitzes – Am Magnusplatz 1 (Ecke Vitusstraße) – ist auch sein Eigentum. Und das möchte er nicht nur sanieren, sondern auch erweitern. Ein L-förmiger Neubau soll die unbebaute Fläche entlang der Zufahrt Magnusplatz und um die Ecke herum füllen – in Nachbarschaft zu Diepenbrocks Biergarten. Sechs neue Wohneinheiten mit 40 bis 90 Quadratmetern Wohnfläche sowie eine kleinere Gewerbefläche im Erdgeschoss seiht das Projekt vor. Insgesamt 17 Stellplätze würden sich auf den Innenhof und auf die Nordseite des Gebäudes verteilen. Das Projekt hat allerdings ein dickes Problem: Es entspricht so gar nicht den derzeit gültigen Vorgaben von Bebauungsplan und städtebaulichen Leitlinien im zentralen Ortskern. Der geplante Neubau ist zu hoch (dreigeschossig), eine heute nicht überbaubare Fläche wird überplant, und im Erdgeschoss ist eine im Kerngebiet unzulässige Wohnnutzung vorgesehen. Dazu kommt ein gewünschter Dachausbau im bestehenden Gebäude in Giebelform, der die dort zulässige Dreigeschossigkeit überschreitet.

„ Die Planung ist so nicht umsetzbar. Die Planung ist so nicht umsetzbar. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

„Wir werden heute ja keinen Beschluss fassen, dafür ist es noch zu früh“, schließlich sei man gerade dabei, das Gemeindeentwicklungs-Konzept ( GEK ) zu erarbeiten, machte Bürgermeister Sebastian Seidel im Planungsausschuss gleich klar. Später zog er das Fazit, „die Planung ist so nicht umsetzbar“. Eine zentrale Frage: Wie geht man mit Gewerbe und Wohnraum im Erdgeschoss im Kerngebiet „Historisches Viereck“ um? Vorgaben seien „sicher nicht in Stein gemeißelt“, aber dies bedürfe intensiver Überlegungen und Beratungen im Zuge des GEK. Es lägen verschiedene Anfragen vor, „und wir müssen uns das mal durch die städtebauliche Brille anschauen und diesen alten Bebauungsplan überdenken, was Sinn macht“, ergänzte Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher.

„ Mein Anliegen ist es, dass man sich am Bedarf orientiert. Mein Anliegen ist es, dass man sich am Bedarf orientiert. “ Investor Johannes Schäfer

Der vom Investor beauftragte Architekt Alexander Czok vom Münsteraner Büro „Frye und Partner“ skizzierte das Projekt und erinnerte daran, dass ja vor langer Zeit schon mal daran gedacht worden sei, dort anzubauen, was an der Brandwand des bestehenden Gebäudes erkennbar sei. „Unser Plan ist, die Fläche zu schließen und ums Eck zu gehen.“ Derzeit sehe der hintere Bereich „sehr unansehnlich“ aus. „Mein Anliegen ist es, dass man sich am Bedarf orientiert“, so Investor Schäfer. Die kleine Gewerbefläche sei vorgesehen, um den Vorgaben zu entsprechen, aber man sollte überlegen, ob wirklich bis in die hintere Ecke Gewerberaum sein sollte, der dann wohl leer stehe.

Blick auf das bestehende Objekt an der Magnusplatzzufahrt. Nach Vorstellung des Eigentümer soll sich daran ein L-förmiger Erweiterungsbau anschließen. Foto: Klaus Meyer

Die Kommunalpolitiker waren sich weitgehend einig, dass dieser Antrag zu früh auf dem Tisch liegt und man erst das GEK abwarten will. „Wir können das jetzt noch nicht entscheiden“, erklärte etwa FDP-Fraktionsführer Peter Friedrich, der ansonsten deutlich machte: „Wir sind froh um jeden, der Wohnraum schafft.“ Und: „Weitere leerstehende Gewerbeflächen kann ich mir nicht vorstellen.“ Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann vermerkte positiv eine „eine seniorengerechte, barrierefreie Gestaltung“. Dirk Folker, Sprecher der CDU-Fraktion, begrüßte neue Projektideen: „Jede Bebauung, die sich einpasst, macht Sinn.“ Friedrich verwies zudem darauf, dass auch die Interessen der Anwohner und Eigentümer zu schützen seien und zeigte auf, dass das Planprojekt im Konflikt mit dem Biergarten stehe. „Der Biergarten war zwar eher da, aber wir alle wissen, wie so etwas laufen kann. Wir müssen den Biergarten schützen.“