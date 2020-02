Alverskirchen -

Anbieten, handeln, feilschen – das kennt man bislang lediglich vom Flohmarkttreiben beim Vitus-Fest und vom SPD-Flohmarkt in der Festhalle. Jetzt soll das „Flohmarkt-Fieber“ auch in Alverskirchen entfacht werden. In die Rolle des Veranstalters will das Bürger-Team Alverskirchen (BTA) schlüpfen.