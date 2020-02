Kürzlich hatte Pfarrer Jürgens aus Ahaus in seiner Buchvorstellung des Katholischen Bildungswerkes von seiner Begeisterung über den Glauben an Jesus Christus erzählt, gleichzeitig Veränderungen in der Weltkirche angemahnt. Die Katholische Kirche tut sich bekanntermaßen schwer mit Reformen.

„Was ist, wenn die Hoffnung vieler sich nicht erfüllen und der Wandel hinter den Erwartungen zurückbleibt? Sind dann Worte und Taten Jesu Christi weniger wichtig für unser Leben? Werden die Christen das Wissen um diesen einzigartigen Jesus dennoch weitergeben? Tut es jeder einzelne irgendwie für sich oder finden die Menschen noch Heimat in einer lebendigen Kirche vor Ort, auch wenn es weniger Priester gibt? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was bleibt von dem Glauben an Jesus Christus als wertvollen Begleiter unseres Lebens?“ Auf diese und ähnliche Fragen wird Hartmut Niehues eingehen, der in diesem Jahr zu Gast ist bei der Aschermittwochs-Veranstaltung der Kolpingsfamilie und des Katholischen Bildungswerks. Das Thema von Niehues wird sein, „Jesus? Kirche? Was wird aus unserem Glauben vor Ort?“

Als Regens des Priesterseminars in Münster bekommt Niehues hautnah die Entwicklungsbrüche in der Katholischen Kirche mit, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. „Wer ihn schon mal gehört hat, weiß, dass er trotz aller Widrigkeiten eine Zukunft für Glaube und Kirche vor allem in den Gemeinden vor Ort sieht; denn in unruhigen Zeiten kann christliches Gedankengut Orientierung bieten.“ Der neue Pfarrer Pawel Czarnecki wird ebenfalls dabei sein. Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen. Sie findet im Anschluss der Abendmesse an Aschermittwoch, 26. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim statt. Zu Beginn wird eine einfacher Fisch-Imbiss gereicht. Eine Anmeldung ist erwünscht im Geschäft Föllen ( 6 50 30) oder per Mal an info@kbw-everswinkel.de. Spontan Entschlossene sind ebenfalls willkommen. Der Eintritt ist frei.