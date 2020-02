Am Sonntag findet ab 14.11 Uhr der 45. Karnevalsumzug Everswinkel statt. Er beginnt auf dem Boschweg und zieht von dort über die Freckenhorster Straße und Hovestraße, schenkt dann nach links zum Magnusplatz ein, zieht an Rathaus und Sparkasse vorbei, um an der Vitusstraße rechts einzubiegen. Es folgt der bekannte Weg über Vitusstraße, Alverskirchener Straße, Am Haus Borg, Schulze-Delitzsch-, vom-Stein-, von-Galen-, Berg-, Vitus-, Nord-, Hove- und Freckenhorster Straße.

Innerhalb der Umzugsstrecke darf nicht geparkt werden, teilt die Gemeinde mit. Um einen reibungslosen Ablauf des Umzuges zu gewährleisten, wird auf der Vitusstraße frühzeitig ein „Absolutes Halteverbot“ – auch auf den Parkplätzen – eingerichtet. Der Ortskern wird ab 12 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Vitusstraße wird darüber hinaus bis Rosenmontag, 24. Februar, mindestens 8 Uhr gesperrt bleiben, um Reinigungsarbeiten zu ermöglichen.

In der Worthstraße ist das beidseitige „Absolutes Halteverbot“ zu beachten, da sie als Umleitungsstrecke für die Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs benötigt wird. Da diese Straße gleichzeitig dem Rettungsdienst und der Feuerwehr während des Umzuges notwendigerweise als Zufahrt dient, werden insbesondere hier verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. Die Bergstraße bleibt am Sonntag von der Warendorfer Straße bis zur Johann-Bernhard-Straße nach dem Umzug wegen der Festveranstaltung auf dem Parkplatz bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

Die Busse der RVM-Linie R22/23 fahren an dem Tag ab 12 Uhr eine Umleitung und es entfallen die Haltestellen Nordstraße, Mitte, Freckenhorster Straße, Graf-Droste-Straße, Boschweg und Nebelung. Auf der Umleitungsstrecke bedienen die Busse die Haltestellen Friedhof und Westerstraße. Für die Haltestelle Alverskirchener Straße ist für die Fahrtrichtung Freckenhorst eine Ersatzhaltestelle vor dem Kreuzungsbereich Worthstraße/Am Haus Borg eingerichtet.