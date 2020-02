Die vielen bunten Konfetti hatten schon seit Tagen die Sterne in der Fensterdekoration der Grundschule Everswinkel abgelöst. Nun kamen aktuell noch diverse Girlanden und ein Wirrwarr von Luftschlangen dazu um die Stimmung für den karnevalistischen Höhepunkt in der Grundschule vorzubereiten.

Alle 258 Schüler kamen als Prinzessinnen, Cowboys, Indianer, Marienkäfer und Krokodile, Pippi Langstrumpf oder Polizisten in die Schule, um in den Klassen gemeinsam Karneval zu feiern. Es wurde gespielt, gesungen und getanzt. Die legendären Kostümshows zeigten die Vielfalt und den Einfallsreichtum der Verkleidungen, viele Kinder waren zudem liebevoll geschminkt und manchmal kaum wiederzuerkennen. Ein Höhepunkt war in den Klassen zur Frühstückspause ein variantenreich vorbereitetes Büfett, diesmal eindeutig auf den Karneval ausgerichtet.

Mit einer Polonaise zogen die Grundschüler zum großen Spaß in die Festhalle.

Nach der großen Pause zog dann „der Lindwurm der Freude“ als Polonaise durch die Schule, über den Schulhof in die Festhalle. Dort folgte ein rasantes Programm. Die Kinder hatten Lieder, Sketche und Tänze vorbereitet und wurden von den Lehrerinnen Nicole Sander und Heike Tüttelmann durch das närrische Programm geführt.

Wo so viele junge Narren feiern, da ist das Prinzenpaar mit dem närrischen Gefolge mit von der Partie. Das Prinzenpaar Claudia und Klaus hatte einen Fußball mit den Unterschriften der Preußen-Spieler und für jede Klasse eine Tüte mit Süßigkeiten im Gepäck. Das kam natürlich bei den vielen Grundschülern prächtig an.

Die Abordnungen der karnevalistischen Gruppen brachten ein Stück Erwachsenenkarneval in die Festhalle. Sie begeisterten die Kinder und luden sie zum großen Finale am Sonntag ab 14.11 Uhr auf den Straßen Everswinkels ein. Dort wird das bunte närrische Treiben von Jung und Alt mit fantasievollen Kostümen und tollen Karnevalswagen dann weiter gehen.