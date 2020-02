Himmlisches Vergnügen

Münstermanns Büttrede bildet schließlich stets den Höhepunkt in der bunten Karnevalsveranstaltung von KFD, DJK und Seniorengemeinschaft. Jeder im Saal ist gespannt, was und wen die scharfzüngige Rednerin in diesem Jahr auf die Schüppe nimmt.

Sie kommt als Petrus, direkt aus dem Himmel auf die Alverskirchener Bühne, um sich ordentlich Luft zu machen. Der Schutzheilige zeigt sich zunächst erstaunt über das geringe Interesse der Alverskirchener an ihrem Ort. Wie sei es sonst zu erklären, dass lediglich 36 Einwohner am Bürgerforum zum Gemeindeentwicklungskonzept teilgenommen hätten? „Das sind 0,6 Prozent. Wo waren die anderen? Ich glaube, die haben das verpennt“, bemerkt Münstermann. Vor gut zehn Jahren sah das Engagement wohl noch anders aus. „2008 habt Ihr beim Wettbewerb , Unser Dorf hat Zukunft ‘ Gold geholt. Mit Tatkraft, alle packten an. Doch in diesem Jahr nehmt Ihr nicht teil“, bedauert Petrus.

Auch das Kaufverhalten der Alverskirchener lasse stark zu wünschen übrig. „Ihr wollt mehr Läden, kauft aber an einem anderen Ort“, schnauft der Heilige verstimmt. Dann schwenkt der Streitbare zum Thema Umwelt- und Artenschutz. Gärten aus Stein seien ein Gräuel, denn sie ließen die Bienen völlig verstummen. Auch die mit Hunde-Tretminen verminten Bereiche ärgern Petrus über die Maßen. „Das Problem sind aber nicht die Hunde, sondern die Halter. Es muss ein Code-Chip her. Der Finder kann die dann direkt beim Erzeuger einwerfen. Doch Datenschutz verhindert das“, muss er von dieser Idee Abstand nehmen.

Eine spektakuläre Geschichte muss Petrus dann noch loswerden: Die Verfolgungsjagd nachts um drei in Alverskirchen. „Da waren alle wach, das war erschreckend. Am Ende knallte das Auto in die Wand am Kemkerhaus – aus die Maus. Der Dorfschreiber hätte es nicht besser geschafft“, bemerkt Münstermann, fügt dann am Ende noch an, aus Alverskirchen kämen alle in den Himmel, doch würden sie auch Everswinkeler mitbringen. „Ich freue mich drauf“, sagt der Schutzpatron.

Ein kräftiges Lob haben sich Leonie Hegemann, Anja Kretschmer, Michaela Réfi und Yvonne Schulte verdient, die für die Maske verantwortlich zeichnen. La Münstermann sieht fantastisch aus in ihrem weißen Kaftan mit grünem Umhang. Zudem ist sie mit brauner Perücke, Vollbart und Nickelbrille kaum wiederzuerkennen. Ganz so kritisch wie Magdalena Münstermann sind die anderen Mitglieder der Spielschar zwar nicht, dafür aber überaus amüsant.

Ein wahrhaft himmlischer Tag 1/39 Unter dem Motto "Einfach himm(e)lisch" feierte Alverskirchen nachmittags in einer Sitzung für die Senioren und abends für alle Karneval. > Text: Spielschar begeistert beim Karneval in Alverskirchen Petrus macht sich Luft Alverskirchen. Diesmal geht es beim Karneval in Alverskirchen himmlisch zu. Das Motto „..einfach himmelisch.." ist Programm. Sowohl beim Seniorennachmittag, als auch am Abend. Auf beiden Veranstaltungen tummeln sich jede Menge Engel, aber auch zahlreiche kecke Teufelchen sind dabei. Natürlich hat sich Magdalena Münstermann wieder einiges einfallen lassen, um ihrer Zuhörerschaft ordentlich etwas zu bieten. Ihre Büttenrede bildet schließlich alljährlich den Höhepunkt in der bunten Karnevalsveranstaltung von DJK, KFD und Seniorengemeinschaft. Jeder im Saal ist gespannt, was und wen die scharfzüngige Rednerin in diesem Jahr auf die Schüppe nimmt. Sie kommt als Petrus, direkt aus dem Himmel auf die Alverskirchener Bühne, um sich ordentlich Luft zu machen. Der Schutzheilige zeigt sich zunächst erstaunt über das geringe Interesse der Alverskirchener an ihrem Ort. Wie sei es sonst zu erklären, dass lediglich 36 Einwohner am Bürgerforum zum Gemeindeentwicklungskonzept teilgenommen hätten? „Das sind 0,6 Prozent. Wo waren die anderen? Ich glaube, die haben das verpennt", bemerkt Münstermann. Vor gut zehn Jahren sah das Engagement wohl noch anders aus. „2008 habt ihr beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft" Gold geholt. Mit Tatkraft, alle packen an. Doch in diesem Jahr nehmt ihr nicht teil", bedauert Petrus. Auch das Kaufverhalten der Alverskirchener lasse laut Petrus stark zu wünschen übrig. „Ihr wollt mehr Läden, kauft aber an einem anderen Ort", schnauft der Heilige verstimmt. Dann schwenkt der Streitbare zum Thema Umwelt- und Artenschutz. Gärten aus Stein sind ihr ein Gräuel, denn sie ließen die Bienen völlig verstummen. Auch die mit Tretminen der Hunde verminten Gelände ärgern Petrus über die M Foto: Marion Bulla

Gleich beim ersten plattdeutschen Sketch haben die Akteure die Lacher auf ihrer Seite. Besonders Beate Böckmanns Mimik als Karl-Heinz ist der Brüller. Mit Ehefrau Trude (Sabrina Droste) gönnt er sich einen Besuch im Chinarestaurant. Die Bedienung (Heike Hegemann) fragt „sssarf“ oder „sssön ssarf“? Karl-Heinz hat schon den scharfen Löwensenf gut vertragen und nimmt seine Haifischflossensuppe natürlich „ssön ssarfen“. Nach den ersten Löffeln merkt er: „sssu sssarf“!, verdreht die Augen, ringt nach Luft, fällt um.

Der Sketch „ohne Worte“ fordert die Darsteller vollends, denn sie verständigen sich nur mit Blicken und Gesten. Das kommt gut an bei den Zuschauern. Im Kino müssen zwei frisch Verliebte getrennt sitzen,

wollen sich aber dennoch irgendwie austauschen. Die vier,, die dazwischen sitzen, müssen die Streicheleinheiten gegenseitig weitergeben. Einige sind mehr als angeekelt von dem jeweiligen Nachbarn.

Gute Laune verbreitet auch der Auftritt von Tanja Bruns als Kegelbruder mit Filmriss, der die Welt nicht mehr versteht. Er ist sicher, dass er richtig Mist gebaut hat am Vorabend, doch seine Frau (Katharina Rielmann) ist so nett zu ihm. Zu nett. Tochter Christina Frohne klärt ihn auf: Ja er habe so einiges verbockt. Mama habe sogar von Scheidung gesprochen. Doch dann habe er die Kurve gekriegt. „Als wir Dich ins Bett bringen wollten, hast du geschrien: Verschwindet, Ihr Schlampen, ich bin verheiratet. Und zwar mit der besten Frau der Welt. Das hat Mama umgehauen.“ Der Saal kocht und alle rufen „ohhh“.

Das Zwerchfell wird am Nachmittag und am Abend mehrfach überstrapaziert. Die Spielschar hat sich wieder einmal selbst übertroffen. „Tolle Show mit echten Profis“, findet eine Besucherin am Abend und spricht den meisten anderen der knapp 200 närrischen Gäste wohl aus der Seele.

Immer wenn „Wir kommen alle in den Himmel“ ertönt, wissen die jecken Besucher, es geht weiter. Dann kündigt Christian Averbeck, der im goldenen Glitzeranzug charmant durch den Abend führt, den nächsten Auftritt an. Zwischendurch marschiert immer wieder der Spielmannszug Alverskirchen unter großem Jubel ein. Die Tanzgruppen des Sportvereins beeindrucken zudem unter der Leitung von Olga Albergott mit ihren frisch einstudierten Tänzen.

Die Akteure waren Sabrina Droste, Tanja Bruns, Beate Böckmann, Christina Frohne, Katrin Leivermann, Katharina Rielmann, Silke Storm, Silvia Leivermann, Heike Hegemann sowie Souflöse Silke Herzog und Magdalena Münstermann in der Bütt. Hinter der Bühne agierten Mechthild Gründkemeyer, Ulla Averbeck und Maria Wiesmann.