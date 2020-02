Die Ausnahme soll die Regel bleiben

Es geht nicht um die Frage, ob die Schule weiter besteht, sondern darum, ob sie in dieser Form weiter besteht. Die Genehmigung für die damals als fünfjähriger Schulversuch und mit einem „Probephase“-Stempel versehene Verbundschule läuft nämlich in diesem Jahr aus.

Landesweit ist die Schulform „Verbundschule“ inzwischen so selten wie die „Blaue Mauritius“ bei den Briefmarken. Viele Schulen wurden inzwischen zu Sekundarschulen umgewandelt. Derzeit gibt es landesweit in NRW wohl nur noch drei Verbundschulen. Im Oktober 2011 war mit dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz festgelegt worden, dass organisatorische Zusammenschlüsse von Schulen lediglich bis zum Schuljahr 2019/20 zu erhalten seien. Laut gültiger Rechtslage heiße das nichts anderes, als dass die Verbundschule ab 1. August diesen Jahres als Sekundarschule fortzuführen wäre. In Everswinkel hat man bekanntlich andere Wünsche.

Schon frühzeitig hat die Gemeindeverwaltung den Draht nach Düsseldorf gesucht und zahlreiche Gespräche geführt, um die erfolgreiche Verbundschule zu erhalten. Die Schulministerin sprach der Schule bei ihrem Besuch gar Vorbildcharakter zu. Jetzt deutet sich Rechtssicherheit an. Derzeit befinde sich das 15. Schulrechtsänderungsgesetz im Landtag in Beratung, zeigte Amtsleiterin Iris Peveling am Dienstagabend im Schulausschuss auf. Und in dem sei „ein interessanter Satz“: So seien von der automatischen Umwandlung der organisatorischen Schulzusammenschlüsse in Sekundarschulen „in begründeten Einzelfällen Ausnahmen hiervon möglich“. Ein entsprechender Beschluss des Schulträgers kann beim Ministerium beantragt werden, wobei die gesetzliche Mindestgröße der Schule „stets gewährleistet sein muss“. Diese Problematik stellt sich in Everswinkel bislang nicht. „Wir werden in nächster zeit keine Probleme mit den Anmeldezahlen haben“, betonte Bürgermeister Sebastian Seidel . Zurzeit besuchen laut Schulleiter Hubertus Kneilmann 585 Schüler die Verbundschule.

„ Es erstaunt mich schon, wenn einige das anders sehen, wo doch bisher alles einstimmig getragen wurde. Es erstaunt mich schon, wenn einige das anders sehen, wo doch bisher alles einstimmig getragen wurde. “ Bürgermeister Sebastian Seidel

In einem Schreiben vom Dezember signalisierte das Ministerium der Gemeinde bereits, dass die Gesetzesverabschiedung wohl so zu erwarten sei und die Gemeinde als Schulträger schon jetzt die Fortführung der Verbundschule beantragen könne. Wie Seidel auf Nachfrage im Ausschuss erklärte, „wäre die Genehmigung erst mal nicht befristet. Aber man ist natürlich nie davor gefeit, dass sich mal etwas ändert“. Die Gemeinde geht von einer „natürlich fortdauernden Fortführung“ aus. Auch der Name der Schule bleibe.

Für Irritationen sorgten im Ausschuss Äußerungen von Grünen-Fraktionsmitglied Frank Winkler. Die Grünen-Fraktion hätte eher eine Umwandlung in eine Sekundarschule favorisiert, „ich sehe das aber anders. Wichtig ist nicht, was vor der Schule steht, sondern was drin ist.“ Die Verbundschule sei eine „tolle Schule. Warum soll man etwas ändern, wenn die Schule so gut funktioniert.“ Der Bürgermeister zog die Augenbrauen hoch. „Es erstaunt mich schon, wenn einige das anders sehen, wo doch bisher alles einstimmig getragen wurde.“ Es sei schon ein Unterschied zwischen Verbund- und Sekundarschule. „Für uns ist wichtig, dass wird das System, das wir hier fahren, auch künftig fahren können“, unterstrich Seidel. Verwunderung auch beim CDU-Fraktionschef. Seit Jahren habe man für diese Schule gekämpft, „jetzt haben wir sie endlich“. Als erfreulich bewertete auch Maria Hamann (SPD) die Entwicklung. Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Gemeindeverwaltung den Antrag auf Fortführung ans Ministerium stellt.