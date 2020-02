Seit einigen Jahren wird beobachtet, dass sowohl die Artenvielfalt als auch die Gesamtzahl der heimischen Vögel zurückgehen – dafür gebe es etliche Ursachen, aber ein Grund dafür sei eine Verringerung des Nahrungsangebotes, teilt der SPD-Ortsverein in einer Pressemitteilung mit. Insbesondere das ebenfalls rückläufige Insektenangebot bereite vielen Vögeln Probleme, denn bei der Aufzucht und der Brut seien Insekten, Larven und Raupen unverzichtbar. Als die Gemeinde im vergangenen Jahr erhebliche Probleme mit den Raupen des Eichenprozessionsspinners in Everswinkel hatten, entstand die Idee, Unterstützung beim Kampf gegen die Raupen von den heimischen Vögeln zu erhalten, vor allem von Meisen.

„ Neben den Informationen braucht es nun aber auch Nistkästen in ausreichender Zahl. Neben den Informationen braucht es nun aber auch Nistkästen in ausreichender Zahl. “ Dr. Wilfried Hamann

Deshalb sei im Herbst 2019 im Planungsausschuss beschlossen worden, Nistkästen in Everswinkel aufzuhängen. „Je deutlicher allerdings wurde, dass hierfür auch Geld ausgegeben werden muss für Anschaffung, Wartung und Reinigung, desto weniger schien die antragstellende CDU von ihrem eigenen Konzept überzeugt zu sein. Zuletzt vertrat sie dann die Idee, vielleicht könne doch die Bürgerschaft die Aufgabe mit den Nistkästen übernehmen“, heißt es in der Presseinfo weiter.

Die SPD beobachte nun seit Herbst die Entwicklung bei den Nistkästen und begrüßt, dass mehrere Informationsveranstaltungen zum Thema Populationsrückgang bei den Vögeln sowie zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners gegeben habe. Jetzt in den Monaten März und April müssten die Weichen für den Vogelbestand und somit den tierischen Beistand im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner fürs Jahr gestellt werden. „Neben den Informationen braucht es nun aber auch Nistkästen in ausreichender Zahl.“ Die SPD will 100 Nistkästen auf dem Wochenmarkt bereithalten. Gegen eine Spende können die ersten 50 Stück am Freitag, 28. Februar, ab 14.30 Uhr übernommen werden, erklärt der SPD-Fraktions- und Ortsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann. Weitere 50 Nistkästen werden auf dem Wochenmarkt am 6. März zur Verfügung stehen. „Dies ist sicher nicht die Lösung für all unsere ökologischen Probleme, aber zumindest ein praktischer Anfang.“