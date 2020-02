Vor Ort etwas in Bewegung bringen

„Ich bin total überrascht über die vielfältigen Ideen und Angebote der Vereine und Verbände“, lautete ein Kommentar der Akteure des Bauwagen-Projektes beim jüngsten Treffen im Pfarrheim. 25 Verantwortliche der kirchlichen Vereine und Verbände, des Kulturkreises, der Evangelischen Kirchengemeinde, des Kirchenvorstandes, des Pfarreirates und interessierte Bürger waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam das Projekt weiter zu gestalten.

Der Bauwagen wird vom 2. Mai bis zum 26. Juni wochenweise an den Stationen St. Magnus-Kirchplatz, St. Magnus-Kindergarten, Königskamp Alverskirchen, Evangelischer Kirchplatz, Möllenkamp, Parkplatz Turnhalle Alverskirchen, Hortensienweg, Vitusstraße und am Haus St. Magnus stehen und zum Einsatz kommen, teilen die Organisatoren in einer Presseinfomation mit.

Das Projekt Bauwagen ist eine Initiative des Sachausschusses MiA (Menschenwege im Alltag) des Pfarreirates St. Magnus-St. Agatha. „Mit dem Projekt Bauwagen soll der Kontakt zu Neubürgern und Zugezogenen aufgenommen werden, außerdem soll eine Vernetzung in der Gemeinde ermöglicht werden“, stellten die Verantwortlichen das Projekt vor. Der Sachausschuss möchte damit in verschiedenen Wohngebieten Neubürger zum Gespräch einladen, Begegnungen ermöglichen, mit den Gemeindemitgliedern in Kontakt kommen, Kirche vor Ort repräsentieren, Nachbarschaften stärken und Vereine und Verbände präsentieren. Vor Ort soll das Projekt etwas in Bewegung bringen.

Beim letzten Planungsgespräch gab es konkrete Ideen. Die ersten Ergebnisse sind auf der Website www.magnus-agatha.de der Kirchengemeinde öffentlich sichtbar. Von Infos über den Evangelischen Seniorenkreis, über die Seelsorgestunde des Seelsorgeteams der St. Magnus-Kirche, Lesen macht Spaß der Bücherei St. Magnus, Spiel und Spaß der Messdienergemeinschaft aus St. Agatha und St. Magnus, Cocktail-Stop des Sachausschusses „Mission, Entwicklung und Frieden“, dem Stand der IGSE und „Du, biblische Meditationen und Smoothies by Kolping“, gibt es ein interessantes, vielfältiges und buntes Programm der engagierten Verantwortlichen. In diesen Tagen werden insbesondere auch noch die Chöre aus Alverskirchen und Everswinkel eingeladen sich mit einem musikalischen Beitrag einzubringen, so der Wunsch der Ehrenamtlichen beim Treffen. „Die Akteure des neuen Netzwerkes sind bunt gemischt, dies macht es spannend und lässt viele neue Aktivitäten entstehen“, so das Fazit zum Ende der Veranstaltung. Das nächste Treffen am Montag, 30. März, um 19 Uhr im Pfarrheim Everswinkel ist schon fest eingeplant.