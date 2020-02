„In einer Sondersitzung des SPD-Kreisvorstandes hat sich Dennis Kocker mit einer sehr engagierten, und überzeugenden Rede den Teilnehmern präsentiert“, teilt die Everswinkeler SPD in einer Pressemeldung mit. Im Anschluss an eine ausführliche Fragerunde fand Kocker die einstimmige Rückendeckung, sich als Landratskandidat der SPD den anderen Parteien des Kreistages vorzustellen, um auch deren Unterstützung zu erhalten. An dieser Sondersitzung nahmen mit Dieter Ostrop und Dr. Wilfried Hamann auch zwei Mitglieder des SPD-Ortsvereins Everswinkel teil.

Hamann und Ostrop zeigen sich besonders von der Sach- und Fachkompetenz von Kocker überzeugt, heißt es in der Pressemeldung weiter. „Obwohl Dennis Kocker mit 40 Jahren ein junger Kandidat ist, verfügt er bereits über umfangreiche politische Erfahrung. Durch diesen Erfahrungsschatz wird es ihm möglich sein im täglichen Geschäft ein erfolgreicher Landrat zu sein“ fasst Hamann seine bei der Vorstellung gesammelten Eindrücke zusammen. „Neben dem politischen Handwerkszeug kommen noch seine vielfältigen Tätigkeiten im Ehrenamt als Fußballschiedsrichter, bei der Gewerkschaft, dem Malteser Hilfsdienst bis hin zum Präsidenten des Stadtsportbundes Hamm hinzu“, sieht Ostrop weitere Qualitäten des Kandidaten. „Abgerundet wird seine Kandidatur dadurch, dass sowohl er als auch seine Ehefrau beide aus dem Kreis Warendorf stammen und hier fest verwurzelt sind. Wir sind von seiner Kandidatur rundweg überzeugt und sichern zu, ihn bei seiner Kandidatur voll zu unterstützen, so Hamann.