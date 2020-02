Bereits im Frühjahr 2019 präsentierten sich die Big-Band der Musikschule der Stadt Telgte und die Big-Band Swing-and-More mit großem Erfolg auf der Bühne des Bürgerhauses Telgte. Und eben darum wird es nun ein weiteres Doppelkonzert geben. Am 7. März geben sich die beiden Klangkörper in Everswinkel die Ehre. Beide Big-Bands präsentieren souveräne eine große Bandbreite des Big-Band Sounds. Sie überzeugen mit echter Live-Musik, die swingt, klingt und Freude bringt.

Die Big-Band der Musikschule der Stadt Telgte besteht seit 1996 unter der Leitung von Dieter Kuhlmann (Lehrer an der Musikschule Telgte für Saxophon, Posaune und Bass). Die ca. 22 Hobbymusiker zeigen ein beachtliches Niveau und präsentieren ihr Repertoire mit viel Spaß und Enthusiasmus an der musikalischen Umsetzung. Von Klassikern der Swingära über Bossa Nova, Soul und Rock-Jazz kann sich der Jazzfan bei diesem Konzert unter anderem an den Kompositionen von Miles Davis, Herbie Hancock, Norah Jones, Bill Joel und Peter Herbolzheimer erfreuen. Die Mischung aus coolem Sound und musikalischer Begeisterung wirkt ansteckend.

Ebenfalls am Start: Die Big Band der Musikschule der Stadt Telgte.

Die Big-Band Swing-and-More besteht seit 2001 unter der Leitung von Susanne Harwardt (Lehrerin an der freien Musikschule MuKo e.V. Sendenhorst für Trompete, Klarinette und Saxophon). Die ca. 24 Hobbymusiker begeistern durch swingende Gesangstücke, solistische Einlagen und cool interpretierte Arrangements. Dabei werden u.a. Kompositionen von Lennie Niehaus, Cole Porter, Adele, Michael Bublé und Ella Fitzgerald zu Gehör gebracht. Freuen Sie sich auf Stücke wie All of me – Skyfall - Drummin man – Fly me to the moon und Shakey ground, die Swing-And-More mit viel Spielfreude und musikalischem Charme präsentieren wird.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr bei freier Platzwahl. Der Eintritt zu diesem Konzert ist ebenfalls frei – die beiden Bands freuen sich aber über eine Spende am Ende des Konzertes.