„Es ist einfach schön, dass sich so viele Menschen Zeit genommen haben, um gemeinsam zu singen und etwas für Menschen, denen es nicht so gut geht, zu spenden, so der Everswinkeler Markus Becker vom Kegelclub.

Seit mehr als 35 Jahren unterstützt die Kinderkrebshilfe Münster Familien mit krebserkrankten Kindern mit Rat und Tat, stationärer Ausstattung sowie medizinischen Hilfsangeboten. Verschiedene Nachsorgeprojekte, Forschungsförderung und Familiennothilfe, Brückenteam und Trauerarbeit sind nur einige der Projekte, mit denen die Kinderkrebshilfe Münster sich tagtäglich beschäftigt. Die Spenden sollten das ehrenamtliche Engagement in finanzieller und ideeller Hinsicht unterstützen. Über eine Stunde wurden verschiedene Weihnachtslieder unter der Leitung von Christian Averbeck vom Spielmannzug zum Besten gegeben. Stärken konnten sich die Gäste bei Kinderpunsch, Glühwein und anderen Getränken. Am Ende landeten 1 479 Euro in der Spendenbox. Viele Einzelspender, Familien, Firmen und sogar das Trinkgeld des Sültemeyer Schankteams füllten die Box. Das Orga-Team von „Hütte 13“ legte neben den anfänglich gespendeten 300 Euro noch 21 Euro drauf, so dass kürzlich 1 500 Euro an die Kinderkrebshilfe Münster gingen.