Everswinkel konnte seinen „Titel“ als sicherster Ort im Kreis Warendorf verteidigen. Mit der niedrigsten Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ) von 2 348 liegt die Vitus-Gemeinde an der Spitze und im „grünen Bereich“ zusammen mit Wadersloh und Sassenberg – sprich „erheblich“ unter dem Kreisdurchschnitt.

Zur Erinnerung: Die KHZ rechnet die bekannt gewordenen Fälle auf 100 000 Einwohner hoch, um eine kommunale Vergleichbarkeit und die räumliche Darstellung der Kriminalitätsbelastung zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr gab es in der Gemeinde 227 bekannt gewordene Straftaten, sechs mehr als 2018. Die Aufklärungsquote für die Delikte in der Gemeinde ist ziemlich deutlich abgesackt von 58,8 auf 45,4 Prozent. Es ist die niedrigste Quote seit 2011 (34,5 Prozent).

Eine hohe Aufklärungsquote gibt es aber – schon traditionell – bei den so genannten Rohheitsdelikten. 36 gemeldete Fälle waren es – davon 22 Körperverletzungen und zwei Raubüberfälle – und bei 92 Prozent dieser Straftaten wurden die Täter ermittelt. Auch bei den Rauschgiftdelikten – 21 waren es 2019 – ist die Aufklärungsquote mit 82,6 Prozent hoch.

Fast machtlos scheint die Polizei jedoch bei Diebstählen zu sein. 89 Fälle wurden polizeilich im vergangenen Jahr gemeldet, lediglich 12,4 Prozent davon wurden aufgeklärt. 21 gestohlene Fahrräder, zehn Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, acht Ladendiebstähle, drei Geschäfts- sowie sieben Wohnungseinbrüche kamen zur Anzeige. Die Einbruchszahlen liegen damit über denen der Jahre 2018 und 2017. Die Zahl der Betrugsdelikte ist mit 17 (nach 12 in 2019) auf einem niedrigen Niveau geblieben. Auch die Zahlen der sonstigen Straftatbestände (54, davon 29 Sachbeschädigungen), der Gewaltdelikte (3) sowie die Fälle von Straßenkriminalität (69) bewegen sich fast auf Vorjahresniveau.