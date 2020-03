Wettkampf in neuem Format

Seit Anfang Dezember 2019 läuft schon der Wettbewerb um die besten Kegelclubs des Vitusdorfes. „Endlich ist es so weit, die Vorrunde ist beendet, die Ergebnisse stehen fest“ freuen sich die Organisatoren Hubert Görges und Theo Kortmann über den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs.

In diesem Jahr werden die Finalteilnahmen vom Teilnehmerfeld her großzügiger gestaltet als jemals zuvor. „Vielleicht werden es ja die letzten Kegelmeisterschaften sein angesichts ständig nachlassender Anmeldungen der Clubs“ blickt Hubert Görges nach vorn. „Wir wollen aber auch testen, wie so ein Wettkampf in einem anderen Format mit einer hohen Anzahl Kegler und Keglerinnen funktioniert“ lässt Theo Kortmann durchblicken, dass es vielleicht doch noch Hoffnung gibt, diesen traditionellen Wettbewerb durchzuführen.

„Das wichtigste ist doch, in einem spannenden Wettbewerb Spaß zu haben und da wollen wir alles für tun und möglichst viele mit einbinden“, sind sich die Organisatoren einig. Darum werden noch einmal alle vier gemeldeten Damenclubs ins Finale eingeladen sowie die acht Sieger der Herrenbegegnungen ergänzt durch die vier punktbesten Verliererteams.

Wie der Wettkampf abgewickelt wird, ohne den Zeitrahmen zu sprengen, ließ Kortmann offen. „Das wird vor Ort erklärt, das Ende der Veranstaltung wird aber nicht viel später sein als gewohnt“ äußert sich Kortmann vielsagend zum organisatorischen Ablauf.

Alle qualifizierten Clubs werden am Samstag, 7. März, um 16.30 Uhr in die Gaststätte Diepenbrock eingeladen und gebeten, pünktlich und vollzählig zu kommen, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.

Nach dem Wettbewerb erfolgt umgehend die Siegerehrung sowie die Verlosung attraktiver Sachpreise wie zum Beispiel ein Reisegutschein von Müller Tours , ein 30-Liter-Fass Bier und Gutscheine für einen Frühschoppen, Grillabend und ein Frühstück jeweils im Wert von 80 Euro.

An dieser Verlosung dürfen auch die nicht sportlich qualifizierten Clubs teilnehmen und gewinnen, wenn zum Zeitpunkt der Verlosung mindestens vier Kegler des Clubs anwesend sind.

Dem Mannschaftsfinale voraus geht am Freitag, 6. März, ab 18 Uhr im Gasthof Arning die Entscheidung um den besten Einzelkegler beziehungsweise Einzelkeglerin. Auch hier ist das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz mit 16 qualifizierten Keglern eine Rekordzahl.

Die Vorjahressiegerin Ulrike Ludwig konnte sich im Gegensatz zu Titelverteidiger Andreas Rosemann nicht wieder für das Einzelfinale qualifizieren. Dass sich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nur jeweils drei Kegler/innen erneut qualifizieren konnten, zeigt die Ausgeglichenheit der Konkurrenz, bei der es so oft auf die Tagesform ankommt und sicher auch auf ein wenig Glück.

Der Titelverteidiger bei den Herrenclubs „die wilden Hengste“ konnte sich nur dank der in diesem Jahr modifizierten Qualifikation über die Trostrunde ins Finale retten, hat aber als ausgewiesener Wettkampfspezialist trotzdem Chancen, den Titel zu verteidigen. Streitig machen wollen ihnen das auf jeden Fall die „Beam Brothers“, die mit 613 geworfenen Holz mit Abstand das höchste Ergebnis der Vorrunde erzielt haben und sich damit sicher einen Favoritenstatus erarbeiten konnten.

Bei den Damenclubs hat sich der Titelverteidiger „melk die Kuh‘“ keine Blöße gegeben und ist souverän ins Finale eingezogen.

„Wir sind gespannt, ob es wieder Außenseitersiege geben wird“ freuen sich die Organisatoren auf sportlich spannende Wettkämpfe.