Zu einem Arbeitsfrühstück im Heimathaus trafen sich am vergangenen Samstag Mitglieder der CDU , der Fraktion und des Vorstandes. Schließlich lassen sich Diskussionen mit einem Schluck Kaffee und einem Brötchen viel besser führen.

Zentrale Frage des Morgens: „Was sind die wichtigen Themen in Everswinkel und Alverskirchen der nächsten Jahre?“

An drei Thementischen wurde engagiert diskutiert und Ideen zu Papier gebracht. Besonders intensiv wurden die Themen Mobilität heute und morgen, Umweltschutz, Schulen und Ortsentwicklung erörtert.

„Vielen Dank für eure kreativen Ideen!“ so beendete die CDU-Vorsitzende Magdalene Wierbrügge den Vormittag. „Wir werden jetzt in kleinem Kreis eure Ideen in ein unser Wahlprogramm umsetzen!“