An jedem zweiten bis dritten Baum hängt nun einer jener in den Freckenhorster Werkstätten gefertigten und vom Kreis mit einem eingebrannten Logo versehenen Nistkästen. Allein 90 Exemplare hängen auf Everswinkeler Gebiet an den Eichen der K3. Rund 1 200 Euro wurden dafür vom Kreis investiert.

Es ist auch so etwas wie eine „Teststrecke“ für die Kreisverwaltung. Hier wird sich zeigen, ob einerseits die Ansiedlung der Meisen gelingt, und andererseits, ob die natürlichen Fressfeinde der EPS-Raupen erfolgreich ihre „Arbeit“ verrichten. „Wir werden keine Strichliste führen. Man sieht ja, ob genauso viele Raupen an den Bäumen zu finden sind“, erklärt ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung auf WN-Anfrage. Der Kreis erhofft sich natürlich eine Reduzierung der Kosten für die EPS-Bekämpfung. In den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils rund 100 000 Euro.