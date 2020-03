Mit Lassos, Pferden, Federschmuck, Pfeil und Bogen bahnten sich viele Kinder gemeinsam mit ihren Eltern den Weg durch den wilden Westen. Tollkühne Kletterhindernisse wurden am Sonntag von wagemutigen Cowboys und Indianern gemeistert, Pläne wurden in bunten Tipis geschmiedet und mutige Balancehindernisse gemeistert.

Zugegeben, was nach einem spektakulären Ausflug in die Vergangenheit klingt, entpuppte sich dann zu einem Angebot des Sportvereins DJK RW Alverskirchen und der Kindertageseinrichtung St. Agatha, der Spaß blieb aber keinesfalls auf der Strecke. Beim Familiensporteln der beiden Kooperationspartner, kommen in den Wintermonaten von 10.30 bis 12.30 Uhr Klein und Groß auf ihre Kosten.

Die Turnhalle verändert sich jeden zweiten Sonntag des jeweiligen Monats in einen kleinen Abenteuerspielplatz. Bereits im dritten Jahr stehen die Türen der Turnhalle in Alverskirchen zu diesem Vergnügen offen. Die Motti sind so unterschiedlich wie die Turnangebote. „Wir waren schon Gespenster, Astronauten, Feuerwehrmänner und vieles mehr“, sagt Gerda Brummel , die das Familiensporteln gemeinsam mit ihrer Kita-Kollegin Gaby Sijbrandi leitet. Die Kita, die sich den Titel Bewegungskindergarten verdient hat und deshalb mit dem Sportverein zusammenarbeitet, wechselt sich bei den Vorbereitungen des Familiensportelns mit dem Sportverein ab.

„Uns ist es wichtig, dass die Familien einen Ort finden, an dem sie Zeit miteinander verbringen können und dabei auch mit anderen in Kontakt kommen“, so Gaby Sijbrandi. Der Spaß stehe dabei immer an erster Stelle. „Die Kinder kommen hier ganz kreativ und ohne Druck in Bewegung“, sagte Gerda Brummel. Hüpfen, Laufen, Balancieren, Springen aber auch die Feinmotorik können ganz nebenbei trainiert werden. „In der Regel sind Kinder vom Krabbelalter bis zum Ende der Grundschule beim Familiensporteln, für jeden ist etwas dabei“, beschrieb Brummel, während sie am vergangenen Sonntag dabei zusah, wie so manches Kind an den Hindernissen und Kletterangeboten über sich hinauswachsen konnte. „Bewegung ist ganz ganz wichtig, es baut einfach alles darauf auf“, betonte Gerda Brummel.

Am Sonntag, 8. März, ist es wieder soweit: Die DJK Rot-Weiß veranstaltet in Kooperation mit dem Familienzentrum St. Agatha von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Turnhalle „Sporteln für Familien“ – für Familien mit Kindern im Kindergarten- beziehungsweise Vorschulalter. Die Teilnahme kostet zwei Euro pro Familie.