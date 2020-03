Everswinkel -

Von Peter Sauer

Im Dorfkern hat sich nur ein Betrieb erhalten, der mittlerweile auch unter Denkmalschutz steht: die Mühle Bruland an der Hovestraße 30. 1890 erbaut, kommt die Futtermühle ganz ohne Flügel aus. Von der Straße her wirkt der Backsteinbau unscheinbar. Geht man aber durch eine der vergleichsweise niedrigen Eingangstüren, so tritt man ein in die Arbeitswelt vergangener Zeiten.