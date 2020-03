Niemand möchte die Kasse führen

Der Posten des Kassierers bleibt vakant – zumindest vorerst. Die Kolpingsfamilie Everswinkel konnte am Freitagabend während ihrer Mitgliederversammlung im katholische Pfarrheim keinen Nachfolger für Alfred Leuer finden. Grund zur Freude gab es aber dennoch.

Die erste Vorsitzende Sabina König freute sich darüber, in ihrem ersten Amtsjahr viele verschiedene Aktionen der Kolpingsfamilie begleitet zu haben und genauso viele schöne Momente für das laufende Jahr vorstellen zu dürfen. Zur Mitgliederversammlung hatten sich die Kolpingschwestern- und brüder außerplanmäßig im katholischen Pfarrheim eingefunden, da der Saal der Gaststätte Diepenbrock derzeit renoviert wird.

Nachdem Präses Berni Butt die Mitglieder der Kolpingsfamilie begrüßt hatte, warnte er davor, allzu viel Trübsinn in der heutigen, sich ständig wandelnden Welt walten zu lassen. Stattdessen solle man Menschen, die man liebt, häufiger sagen, wie wichtig sie seien. Dies unterstrich er mit einem Zitat Adolph Kolpings: „Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde doch das Beste was der Mensch auf dieser Welt ausrichten kann.“

Schriftführerin Margit Vorwald, die an diesem Abend für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt wurde, erinnerte sich gemeinsam mit den Anwesenden im Anschluss an die Aktionen des vergangenen Jahres. So waren etwa die Tannenbaumaktion, die Karnevalsfeier, die Auftritte der Kolpingspielschar, die Altkleidersammlungen und Radtouren gelungenen Aktivitäten der Kolpingsfamilie.

Einnahmen sind höher als die Ausgaben

Etwas weniger erfreulich waren die anschließenden Wahlen des neuen Kassierers und des zweiten Vorsitzenden. Aus den Reihen der Anwesenden stellte sich niemand zur Verfügung. Alfred Leuer, der das Amt des Kassierers nach zwölf Jahren niederlegen möchte, bedauerte dies. Bei seinem Kassenbericht freute er sich jedoch darüber, Positives verkündigen zu können. „Die Einnahmen sind höher als die Ausgaben. Der Verein steht auf einem soliden Fundament“, sagte er und ließ später von Sabina König mitteilen, dass er das Amt des Kassierers noch ein weiteres Jahr kommissarisch führen würde. Als Beisitzer wurden Bernd Tertilt und Andres Böhner wiedergewählt.

Damit auch das laufende Jahr wieder mit vielen tollen Aktionen gespickt ist, hat sich der Vorstand um Sabina König wieder mächtig ins Zeug gelegt. So warten auf die Mitglieder etwa am 18. März eine Besichtigung der Kläranlage, am 31. März ein Besuch des Wasserwerks in Raestrup, am 23. April eine Fahrt zur Abfallwirtschaftsgesellschaft nach Ennigerloh, eine Pfingstfahrradtour ins Emsland, der Nachholtermin für das im vergangenen Jahr ausgefallene Doppelkopfturnier am 15. Mai oder das beliebte Familiensommerfest am 7. Juni. „Außerdem führt uns der Ausflug am Familientag in diesem Jahr am 22. August in den Archäologiepark nach Xanten“, fügte Sabina König hinzu.