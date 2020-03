Das Katholische Bildungswerk lädt zusammen mit der Katholischen Bücherei St. Magnus in Rahmen deren Jubiläumsjahres zu einer Lesung mit Norbert Nientiedt ein. Nientiedt führt die Leser in seinem neuen dritten Buch „Bleibe standhaft! – Mut für ein selbstbestimmtes Leben“ mit „Begegnungsgeschichten“ an Orte und zu Menschen, denen im Alltag selten Beachtung geschenkt wird. Oder nicht genug. Sie haben in ihrem Leben etwas zum Positiven verändert, eine Krankheit überwunden oder sind in einer schweren persönlichen Krise standhaft und authentisch geblieben. Damit haben sie zugleich anderen Menschen geholfen, das eigene Lebenbesser zu meistern. Durch ihr Beispiel können wir selbst neuen Mut schöpfen.

Norbert Nientiedt (*1948), hat nach dem Abitur das Studium der Theologie in Münster und München und anschließend eine Priesterausbildung absolviert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1975 bis 2015 arbeitete er als Lehrer und Schulseelsorger am Bischöflichen Berufskolleg-Hildegardisschule in Münster. Nientiedt ist Autor von zahlreichen theologischen und religionspädagogischen Texten. Während der Lesung mit Begegnungsgeschichten aus seinem aktuellen Buch wird Nientiedt vom Gitarristen H. Lammerding aus Münster begleitet.

Die Lesung findet am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr in der Katholischen Bücherei am Kirchplatz statt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Spende. Eine Anmeldung ist nichterforderlich.