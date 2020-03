Ein Finale wie bei der Fußball-EM

„In diesem Jahr werden wir die Finalwettkämpfe noch spannender und abwechslungsreicher gestalten als bisher“ – das hatten die Organisatoren der Kegeldorfmeisterschaft, Theo Kortmann und Hubert Görges, versprochen. Und sie hielten Wort!

24 Kegler im Einzelwettbewerb sowie 16 Club mit 80 Personen absolvierten im Finale 1320 Würfe.

Das Finale der Herren bestritten die Kegler von den „Senkrechtstartern“ und den „Holzfellas“. Die „Holzfellas“ ließen ihren Gegnern keine Chance und sicherten sich souverän zum 2. Mal nach 2017 den Titel „Bester Kegelclub im Vitusdorf“.

In der Damenkonkurrenz schickten die Organisatoren angesichts des kleinen Teilnehmerfeldes von vier Clubs kurzerhand alle noch einmal ins Finale. Zum Schluss trafen die „Eiskalten Engel“ auf den Titelverteidiger „Melk die Kuh“, die sich in diesem Jahr geschlagen geben mussten. Somit sind die „Eiskalten Engel“ nun „Everswinkeler Dorfmeister der Damenclubs 2020“.

Tags zuvor bereits hatten im Gasthof Arning die Einzelmeisterschaften der Damen und Herren stattgefunden. Nach der Gruppenphase und dem Halbfinale erreichten Kirsten Wortmann, die beste Keglerin der Vorrunde, und Tanja Ludwig Scholz das Finale, in dem es überaus spannend zuging.

„Im Tennis würde man sagen: Entsc­heidung im 5. Satz im letzten Ballwechsel – hier im letzten Wurf“, bemerkte Jan Thiemann zutreffend.

Tanja Ludwig-Scholz von den „Eiskalten Engel“ setzte sich durch und ist damit Nachfolgerin ihrer Mutter Ulrike Ludwig, die im Vorjahr den Einzelwettbewerb für sich entscheiden konnte.

In der Herrenkonkurrenz bestritten nach vielen spannenden und knappen Spielen Andreas Strump vom „Dicken Ende“ und Frederik Isselhorst von den „Holzfellas“ das Finale.

Andreas Strump setzte sich mit dem letzten Wurf durch und ist damit „Bester Einzelkegler 2020“ in Everswinkel.

Kurz vor Mitternacht ging es an die Verlosung der Sachpreise. Den Reisegutschein von Müller-Tours gewannen die „Holzfellas“. „Wenn‘s läuft – dann läuft’s!“ bemerkte Marian Mutz von den „Holzfellas“ angesichts der Tatsache, dass der Meistertitel damit noch einmal veredelt worden ist.

Das gleiche konnten die „eiskalten Engel“ behaupten, die einen Gutschein für einen Grillabend gewinnen konnten. Das 30 Liter Fass Bier ging an die „Senkrechtstarter“, der Frühschoppen an den Clubs „Dickes Ende“. Auf ein Frühstück im Eichenhof können sich die „Experten“ freuen.

„Uns hat besonders gefallen, dass der Wettbewerb so abwechslungsreich und spannend gestaltet worden ist“, sprach Dirk Folker vom Vorjahressieger „Wilde Hengste“ den Organisatoren einen Dank aus.

Dennoch ließen es Hubert Görges und Theo Kortmann. offen, ob es zu den 36. Meisterschaften in 2021 kommen wird. „Entscheidend dafür wird die Beteiligung sein, weil wir mit dem derzeitigen Teilnehmerfeld am untersten Rande dessen sind, was für einen Wettbewerb attraktiv ist“, begründeten sie. Sie versprachen jedoch, sich Gedanken zu machen, wie man in Zukunft das Interesse am Kegelsport wieder neu beleben könnte.

Dabei sprachen sie das Thema „Projektclubs“ oder „Vereinsclubs“ an, die ähnlich dem Wettbewerb der Schießgruppe zu Schützenfest organisiert werden könnten.