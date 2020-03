Was tut sich aktuell im Ort?

Die Gruppe “Fit ab 50“ traf sich jüngst zum ersten Informationsabend im Vitus Sportcenter. Unter dem Motto „Aktuelles aus dem Rathaus“ gewährte als Gast Bürgermeister Sebastian Seidel Einblicke in die Arbeit der Verwaltung und des Rates.

Jürgen Teunissen als Beauftragter des SC DJK für „Fit ab 50“ stellte nach der Begrüßung die Gruppe und die im Jahr 2020 geplanten Aktivitäten kurz vor. Bürgermeister Seidel berichtete in seinem eineinhalbstündigen Vortrag sehr lebendig und interessant über die aktuellen Themen, mit denen sich Rat und Verwaltung zurzeit beschäftigen.

Zunächst ging er auf die Themen „Wohnen“ und „Gewerbe“ ein, wobei die Bereitstellung von Flächen sowohl für die Wohnbebauung als auch für Gewerbebetriebe im Vordergrund stehen, aber auch die Verdichtung der innerörtlichen Wohnbauflächen nicht außer Acht gelassen werden soll. Die Schaffung von sozialem Wohnraum soll weiterhin Berücksichtigung finden.

Beim Thema „Schulen und Kindergärten“ wies Seidel auf die besondere Bedeutung der Verbundschule über die Ortsgrenzen von Everswinkel hin. Auch der Fortbestand der Alverskirchener Grundschule wurde angesprochen. Im Baugebiet „Bergkamp III“ ist eine Fläche für einen weiteren Kindergarten vorgesehen, falls die Nachfrage der Eltern den Bau einer weiteren Einrichtung erforderlich macht.

Beim Thema „Integration“ stellte der Bürgermeister insbesondere die hervorragende Arbeit der gemeindliche Mitarbeiter und das hohe ehrenamtliche Engagement heraus. Weitere Themen waren der Klimaschutz, die Digitalisierung der Schulen und der Gemeindeverwaltung, die Stärkung des Ehrenamtes und die Feuerwehr.

Die Radler interessierte natürlich auch das Thema „Radwegebau“, so dass es zum Abschluss zu Nachfragen hinsichtlich der Radwege Richtung Freckenhorst und Sendenhorst kam. Dazu konnte der Bürgermeister aber zurzeit auch nur die Auskunft geben, dass dies vom Erwerb der benötigten Grundstücksflächen abhänge und man mit den Grundstückseigentümern im Gespräch sei. Auch wurde der sehr schlechte Zustand des Radweges Richtung Wolbeck angesprochen, der allerdings das Münsteraner Stadtgebiet betrifft. Hier ist auf Dauer der Bau einer Fahrradstraße geplant, so dass die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt.

Jürgen Teunissen bedankte sich bei Bürgermeister Seidel und wies auf die nächsten Veranstaltungen, insbesondere auf die Fahrradauftakttour zum „Alten Backhaus“ in Einen am Mittwoch, 25. März, und auf den Start der Abendtouren am Mittwoch, 1. April, hin. Weitere Infos im „Fit ab 50“-Flyer sowie im Netz: