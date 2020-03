Schaurig lustig wird es bei dem diesjährigen Theaterstück der Kolpingspielschar: Das plattdeutsche Stück „Dar Spöökhuus “ wird am kommenden Samstag uraufgeführt.

Die Geschichte: Drei Tippelbrüder spuken in einem Haus, das nach dem Tod seines Besitzers an die Erben weitergegeben soll. Was ein kleiner Vogel damit zu tun hat und warum ausgerechnet zwei Liebesromanzen daraus entstehen, wissen bisher nur die Protagonisten der Kolpingspielschar. Gemeinsam mit Regisseur Charly Hillebrand haben sie das Lustspiel von Konrad Hansen einstudiert. Ins Münsterländer Platt wurde es von Ludger Quiter übersetzt.

„Schon bei den Proben haben wir viel gelacht“, sagte Charly Hillebrand, während er die letzten Handgriffe an der Requisite vornahm. Der Text sitzt bei den Schauspielern, Neuzugang Phillip Sasse aus Münster, fiel es aber etwas schwer. „Er hat vorher gar kein Platt gesprochen oder verstanden, aber jetzt läuft es sehr gut“, beschrieb Charly Hillebrand während der Probe am vergangenen Samstag. Neben Sasse werden auch Günter Glose, Katja und Britta Becker, Brigitte Serries, Bernhard Stumpe, Johannes Rieping und Erich Heitmann auf der Bühne stehen.

„Dat Spöökhuus“ wird am kommenden Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Festhalle aufgeführt. Weitere Termine sind am Sonntag, 15. März, um 15.30 Uhr, am 21. März um 19.30 Uhr, am 22. März um 15.30 Uhr und am 29. März um 15.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von zehn Euro im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen.