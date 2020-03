Hamann wirft Hut in den Ring

Hatte noch zur letzten Kommunalwahl die SPD in Everswinkel auf die Aufstellung eines Bürgermeisterkandidaten verzichtet, so stehen die bevorstehenden Wahlen am 13. September 2020 unter einem anderen Vorzeichen. „Der SPD-Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende Dr. Wilfried Hamann hat bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung seinen Hut in den Ring geworfen“, teilt der SPD-Ortsverein mit.

„Die Erfahrungen, die wir nach dem Ausscheiden von Ludger Banken mit seinem Nachfolger Sebastian Seidel gemacht haben, haben mich zu diesem Entschluss veranlasst“, schaltete Hamann schon einmal kurz in den Wahlkampfmodus. Er vermisse jegliche Zukunftsideen und die Beantwortung der Frage: Wie soll es mit Everswinkel weitergehen? Zudem möchte er erreichen, „dass der Wertekompass der SPD sich mehr in der Kommunalpolitik wiederfindet“.

Hamann ist promovierter Biochemiker und arbeitet seit 35 Jahren an Universitäten, zuletzt seit fast 20 Jahren in Osnabrück. „Meine Aufgaben liegen dort im Labormanagement und in der Organisation“, stellt er in seinem kurzen Statement die

Verbindung zu seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt her. „Ich arbeite dort an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wissenschaft und traue mir die Arbeit als Bürgermeister sehr wohl zu.“ Er setze dabei auch auf eine gute Teamarbeit.

Hamann wohnt seit 20 Jahren in Everswinkel und gehört seit dem Jahr 2004 dem Gemeinderat an. Mit 18 Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen kürte der SPD-Ortsverein seinen Kandidaten für den Bürgermeisterposten.

Zudem wurden bei der Versammlung weitere Weichen für die bevorstehende Kommunalwahl gestellt. Der Vorstand des Ortsvereins hatte für die Besetzung der 13 Wahlbezirke eine Liste mit den jeweiligen Kandidaten vorgeschlagen. Die war allerdings nicht ganz unumstritten. Auf Antrag von Alfred Wolk wurde über den Wahlkreises 5, der mit Gundi Grabenmeier besetzt werden sollte, getrennt abgestimmt. Wolk hatte dafür Hans Werner Seppmann ins Spiel gebracht. Mit 18 Stimmen für Grabenmeier und fünf Stimmen für Seppmann entschied sich die Versammlung für Gundi Grabenmeier.

Bei den Abstimmungen über die Liste der Kandidaten für die Wahlbezirke gab es dann auch einige Gegenstimmen. Hier das Ergebnis, in Klammern der jeweilige Wahlbezirk: Maria Hamann (1), Alexandra Telges (2), Wilfried Hamann (3), Marc Schmidt (4), Gundi Grabenmeier(5), Irene Meier (6), Lore Tröbst (7), Bernd Wesbuer (8), Matthias Meier (9) Lea Telges (10), Katrin Wesbuer (11), Uwe Wolf (12) und Dieter Ostrop (13).

Auch gab es einige Gegenstimmen für die 16 Kandidaten der Reserveliste, deren Reihenfolge bekanntlich erheblichen Einfluss auf den Einzug der Kandidaten in den Gemeinderat zukommt. Hier das Ergebnis in der Reihenfolge der Liste: Wilfried Hamann, Irene Meier, Bernd Wesbuer, Marc Schmidt, Alexandra Telges, Lore Tröbst, Uwe Wolf, Maria Hamann, Dieter Ostrop, Hans Werner Seppmann, Matthias Meier, Gundi Grabenmeier, Lea Telges, Katrin Wesbuer, Jutta Kötting und Milena Meier.

Mit eindeutiger Mehrheit stimmte die Versammlung für die Benennung von Maria Hamann als Kreistagkandidatin.

Wegen des vorhergehenden Wahlmarathons fielen Rückblick und Ausblick auf die Aktivitäten des SPD-Ortsvereins relativ kurz aus. Neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen lenkte Hamann dem Blick auf die kommunalpolitischen Themen des Wahljahres. Dazu gehöre der Gemeindeentwicklungsplan Bauen und Verkehr, die Radwegbeleuchtung nach Alverskirchen, das Angebot von preiswertem Wohnraum vor Ort, die Themen Verkehr und Mobilität, die Zukunft der Bestandsimmobilien sowie der Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Zudem wünscht sich die SPD mehr altengerechte Wege in Everswinkel.