„Warum nicht eine tolle Hütte daraus basteln?“, lautete schließlich eine Idee, die dann auch umgesetzt wurde. Nachdem die Viertklässler im Rahmen des Kunst-Unterrichts viel über Konstruktionsmöglichkeiten diskutiert hatten, ging es an die Arbeit. Und so verwandelte sich der hintere Teil des Klassenzimmers der 4c in den vergangenen drei Wochen in eine Baustelle.

21 Kinder bauten an einer Hütte ganz aus Zeitungspapier. Und es wurde nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Freizeit mit viel Einsatz und Freude gebastelt. So wurden Zeitungen zu stabilen Stangen für die Unterkonstruktion zusammengerollt, an einem Bänke-Fundament befestigt und anschließend wurde das Dach mit Kleister und weiteren Zeitungen auf der Unterkonstruktion montiert. Alle Kinder zeigten sich sehr zufrieden mit ihrer selbstgebauten Zeitungs-Hütte, die zwar am Ende doch etwas windschief im Klassenraum steht, aber ein individueller Rückzugsort zum Lesen ist, der gemeinsam geschaffen wurde.