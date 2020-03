Keine Welle im Vitus-Bad

Everswinkel -

Das Kappen der Leitungen ins öffentliche Leben schreitet weiter voran. Zu den gesperrten Einrichtungen gehören nun auch Schwimmbäder – so wie das Vitus-Bad in Everswinkel. Dort blieben schon am Montag die Türen geschlossen. Die noch unbestimmte Schließungsphase wird sich finanziell sehr deutlich negativ bemerkbar machen, wie der Geschäftsführer der Gemeindewerke prognostiziert.