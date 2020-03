Vor 25 Jahren gründeten die Zahntechniker Axel und Ralf Röers den Betrieb an der Nordstraße. Nach sechs Jahren ging es dann von der Nordstraße in die Münsterstraße.

„Mit dem Umzug in den Neubau im Gewerbegebiet Grothues folgten sie den Anforderungen, die sich ihnen stellten: der Einsatz neuer Technologien, wie zum Beispiel digitale 3D-Drucker, CNC Fräsanlagen oder modernste CAD-Systeme. Und auch das KOFL-Team ist auf 20 Mitarbeiter angewachsen“, heißt es in der Pressemeldung der CDU .

Bei einer Führung durch den Betrieb erläuterte Mitinhaber und Geschäftsführer Axel Röers die Produktpalette. Neben den kieferorthopädischen Apparaturen und Aufbissschienen, bietet die Firma auch Schienen zum Sportschutz oder zur kosmetischen Verbesserung der Frontzähne. „In enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Kieferorthopäden und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen aus ganz Deutschland fertigen wir hochwertige, den Bedürfnissen der Patienten angepasste, individuelle Lösungen an.“

Besonderes Interesse weckte bei den CDU-Gästen die so genannte „RP-Schiene“, eine von Röers selbst entwickelte Schiene, die seit Jahren erfolgreich in der Behandlung des Schnarchens und der Schlafapnoe eingesetzt werde. Stolz zeigt sich Röers über die Entscheidung der nächsten Generation: Sohn Kai, ebenfalls Zahntechnikermeister, ist Mitinhaber, Tochter Meike Ott hat die kaufmännische Leitung übernommen. Diskutiert wurde in einer abschließenden Gesprächsrunde Themen der Digitalisierung, Ausbildung und Mobilität.