Not muss erfinderisch machen

Geschäftsschließung am Beispiel von „Spielwaren Föllen“

Everswinkel -

Von Klaus Meyer

Das „Spiel des Lebens“ gehört schon lange zu den Klassikern. Bei dem 1980 von MB auf den deutschen Markt gebrachten Brettspiel wird ein Lebenslauf vom Abitur bis zum Altersruhestand durchgespielt. Studium, Beruf, Hochzeit, Kinder, Überraschungsmomente, aber auch Hindernisse prägen den Weg für die Spielfiguren in den kleinen bunten Autos. Julia Föllen steht gerade an so einem Hindernis. Sie muss aussetzen. Wie lange, ist völlig ungewiss. Ein beruflicher Schicksalsschlag mit dem Namen Corona.