Händewaschen XXL lautet die Devise für den Inhaber des Everswinkel Gebäudereinigungsbetriebes „Klarsicht“ am Donnerstagmorgen. „La croisette“ heißt das Kunstwerk des Münsteraner Künstlers Stefan Rosendahl an der Fassade vom Haus der Generationen. Zwei überdimensionale Hände, die sich an den Fingerspitzen berühren.