In den Genuss können nun alle Menschen kommen, die zu den Risikogruppen gehören und keine Unterstützung durch Angehörige oder Nachbarn bekommen können, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Presseinformation mit.

„Dieses Angebot des Hauses der Generationen ist kostenlos. Wer also über 60 Jahre ist oder wer – unabhängig vom Alter – an Grunderkrankungen wie Herzkreislaufstörungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Leber-, Niere-, Krebserkrankungen oder an einer Immunschwäche leidet, kann jetzt auf Hilfe aus dem Haus der Generationen bauen.“ Täglich von 11 bis 17 Uhr vermitteln die Mitarbeiter dort zwischen Helfern und Hilfesuchenden.

Freiwillige übernehmen dann den Einkauf für den täglichen Bedarf, den Gang zur Apotheke oder auch das Gassigehen mit dem Hund. „Menschen aus Risikogruppen müssen sich also nicht unnötig in Gefahr begeben.“

Wer also Unterstützung braucht – aber natürlich auch alle, die freiwillig helfen möchten – können sich unter der Telefonnummer des HdG Everswinkel, 80 04, der E-Mail-Adresse info@hdg-everswinkel.de sowie schriftlich bei der Gemeinde Everswinkel, Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel, melden.