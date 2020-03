Etliche Veranstaltungen und Treffen mussten bereits von verschiedenen Vereinen und Organisationen aufgrund der derzeitigen Corona-Krise abgesagt werden. Nun trifft es ebenfalls das reizvolle Vorhaben des Kulturkreises, „Dorfschreiber 2020“. Ursprünglich war geplant, dass Hermann Mensing vom 15. April bis zum 15. Juli in Everswinkel wohnen sollte, um das Leben in beiden Ortsteilen der Gemeinde kennenzulernen und literarisch zu verarbeiten. „Viele Institutionen aus den unterschiedlichsten Bereichen, so etwa die Schulen, die IGSE, der Verkehrsverein, die Freiwillige Feuerwehr und zahlreiche andere, hatten sich schon mit dem Dorfschreiber in Verbindung gesetzt und auf das spannende Projekt gefreut“, teilt der Kulturkreis in einer Presseinformation mit. Nun sieht aber alles ein wenig anders aus.

Wie der verantwortliche Arbeitskreis Literatur mitteilt, „kann in Anbetracht der unsicheren Lage der ursprüngliche Plan mit der dreimonatigen Residenz in der Gemeinde in diesem Jahr nicht umgesetzt werden“. Im Gespräch mit allen Beteiligten sei aber eine kreative Lösung gefunden worden. So werde Mensing den ganzen kommenden April über in seinem Wohnort Münster-Roxel schreiben. Der Arbeitskreis will ihn mit allen Neuigkeiten aus dem Dorf versorgen und ist gespannt darauf, was der Autor daraus machen werde. Die Texte werden auf seinem Blog veröffentlicht.

Home-Office für den Dorfschreiber lautet in diesem Jahr die Devise, bevor der Aufenthalt vor Ort im nächsten Jahr nachgeholt werden soll. Foto: Kulturkreis

Vom 9. Mai bis zum 4. Juli 2021 wird der Dorfschreiber dann zwei Monate vor Ort verbringen und dann das Geschehen direkt erleben und beschreiben – auch das Jubiläum des Kulturkreises, der im kommenden Jahr dann seit 25 Jahren ehrenamtlich ein Kulturprogramm für die Menschen in der Gemeinde organisiert.

Derzeit riefen viele Stellen in Medien auf, dass man in der momentan schwierigen Lage Solo-Selbständige wie etwa freischaffende Musiker und Autoren unterstützen sollte, wo es nur möglich sei. Ihnen sind unverhofft und unverschuldet wichtige Einnahmen weggebrochen, weil alle Veranstaltungen abgesagt wurden und werden. So ist der Kulturkreis zu der Überzeugung gelangt, dass er seinen Beitrag dazu leisten könne und sollte. „Mit der beschriebenen Zweiteilung ist es möglich, den Dorfschreiber ein wenig finanziell zu unterstützen.“ Dabei könnten alle Menschen im Ort, ob alt oder jung, ihm ebenfalls ab sofort zur Seite stehen. Der Arbeitskreis regt an: „Senden Sie ihm eine Mail und schildern Sie ihm Ihren Alltag, was Ihnen Kummer bereitet, lustige Situationen, anrührende Begegnungen. Alles ist willkommen.“ Mail: hermann-mensing@t-online.de