Sonniges Wetter, Frühlingstage wie aus dem Bilderbuch. Aber kein Ball segelt übers satte Grün, kein Schläger kommt in Schwingung, kein Golfer spaziert über die Bahnen. Stattdessen zuckt ein rot-weßes Flatterband im Wind, das den Zugang zum frischen Frühlingsgrün verwehrt. Auszeit auch beim Golfclub Brückhausen, dessen Anlage – wie alle anderen Sportstätten – aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen ist. Gerade jetzt, wo der Platz aus dem Winterschlaf erwachen würde.

Im Büro sitzt Club-Sekretär Markus Blome am Computer, checkt Mails und Corona-Neuigkeiten im Internet. Die derzeitige Situation ist für alle Beteiligten gänzlich neu. „Eigentlich wäre jetzt der traditionelle Saisonstart.“ Die ersten Turniere, Damen- und Herren-Nachmittage, wären angelaufen. Abgesagt. Schon gleich zu Beginn der einschneidenden Regelungen wurden die Mitglieder über die Homepage des Clubs informiert. Anfangs habe man noch gehofft, „dass wir aufgrund der räumlichen Besonderheiten den Platz noch offen halten können“, blickt Blome zurück, der auf die weiträumige Anlage, frische Luft, kleine Spielgruppen und damit praktisch ausbleibenden Körperkontakt anspielt. Doch die Hoffnung wurde schnell erstickt.

Ein Absperrband verhindert den Zugang auf den Golfplatz. Foto: Klaus Meyer

Damit war auch Feierabend für jegliches Training, und der „Abschlag Schule“ in Kooperation mit der Grundschule Alverskirchen war ebenfalls bereits gecancelt. Der Landesgolfverband NRW hat alle Wettspiele bis 30. April abgeblasen. „Jetzt ist erst mal alles auf Stand-by. Wir nehmen uns jetzt mal nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Wichtig ist, dass wieder Normalität einkehrt“, zeigt sich der Golfclub-Sekretär nach außen gelassen. Was will man auch sonst machen?

„ Jetzt ist erst einmal alles auf Stand-by. Jetzt ist erst einmal alles auf Stand-by. “ Markus Blome

Auch der Pächter des Gastronomie-Betriebes hatte sich entschlossen, das imaginäre Flatterband zu spannen und das Lokal aufgrund mangelnder Kundschaft zu schließen. „Der Hauptanteil seines Klientels sind natürlich Mitglieder“, so Blome. Die später verschärften Regelungen der Regierung hätten sonst ohnehin das vorläufige Aus bedeutet. Dem Club selbst entgehen vorläufig die Green-Fee-Einnahmen von 25 bis 70 Euro pro Gastspieler.

Spielpause heißt aber nicht Arbeitspause im Golfclub Brückhausen. „Wir nutzen die Zeit jetzt und versuchen so viel wie möglich vorzubereiten“, erzählt Blome und spielt etwa auf intensivere Platzarbeiten wie das Belüften der Grüns an. Für die Mitarbeiter des Clubs sei es noch die Nebensaison, und man müsse nun schauen, welche Arbeitsmodelle man für die nächste Zeit entwickeln könne.

Die Sperrung der Alverskirchener Golf-Anlage gilt jetzt – wie in vielen anderen Bereichen auch – erst einmal bis zum 19. April. Blome, der den allgemeinen Shutdown als richtige Entscheidung der Verantwortlichen bezeichnet, rechnet damit, dass der Ausnahmezustand wohl noch länger dauert. „Wir gehen nicht davon aus, dass im April noch etwas läuft.“ Damit wäre dann auch der geplante Golf-Erlebnistag am 26. April hinfällig. So, wie vieles andere in diesem Frühjahr 2020.