Bekanntlich sindIn Everswinkel wurde das schon zum Teil aufgehäufte Material auf dem Osterfeuer-Platz am Ende der Mühlenstraße bereits still und leise abgebrannt.

Da sich in vielen Gärten durch Auslichtungsarbeiten Holz-, Baum- und Strauchschnitte angesammelt hatten, die normalerweise für eine Osterfeuer vorgesehen gewesen wären, haben Bürger Gebrauch gemacht von der Möglichkeit, diesen „Schlagabraum“ verbrennen zu können. Dies war möglich, wenn man den geplanten Termin mindestens drei Werktage vorher per Formular bei der Gemeinde angezeigt hat. 32 Feuer waren es laut Auskunft von Ordnungsamtsleiter Jörg Rehfeld. Die Verbrennungsfrist endet jetzt am morgigen Freitag; neue Genehmigungen sind also jetzt nicht mehr möglich.

Die Gemeindeverwaltung betont noch einmal, dass Osterfeuer ersatzlos nicht stattfinden, auch nicht in kleineren Runden. Denn es gelte auch die Regelung, dass es bis zum 19. April nicht gestattet ist, dass sich mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit treffen.