Everswinkel -

Von Marion Bulla

Völlig unbestritten ist, dass die Einschränkungen im öffentlichen Leben ob der aktuellen Corona-Pandemie viel wirtschaftliche Not mit sich bringt. Vor allem Kleinunternehmen ohne Rücklagen bekommen diese Zeit ohne Einnahmen knallhart zu spüren. Dazu zählt auch der Zirkus Trumpf, der in Everswinkel am Boschweg gestrandet ist. Die zwölfköpfige Familie kämpft derzeit um ihre Existenz.