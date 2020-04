Das weiße Edel-Gemüse ist jetzt auch ein eigenes Saison-Geschäft der „Weihnachtsbaum-Familie“ Püning. Und in Corona-Zeiten kann der Einkauf praktisch völlig kontaktlos erfolgen. Statt des bewährten Hofladens in der Tenne rückt seit wenigen Tagen ein weißes Pagodenzelt in den Blick.