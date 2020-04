Osterlicht am Hauseingang statt in der Kirche

Ostern in Zeiten der Corona-Krise

Everswinkel -

Bei der Feier der Osternacht wird in normalen Zeiten die große Osterkerze in die noch dunkle Pfarr-Kirche getragen. Doch in diesem Jahr ist im Zuge der Corona-Pandemie nicht viel normal wie gewohnt.