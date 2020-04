Everswinkel -

Von der kommenden Woche an wird das Rathaus wieder während der gewohnten Öffnungszeiten für die Bürger zugänglich sein, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit. Einzige Einschränkung: Man muss zuvor einen Termin vereinbart haben und dann am Westeingang (gegenüber der Bäckerei Schmitz) klingeln. Der Recyclinghof ist ab 21. April wieder geöffnet.