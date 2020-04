„Es tut gut, Unterstützung zu erfahren“, sagt Christian Uti vom Begleitenden Dienst. Eine Postkarte von Kinderhänden gestaltet oder eine kleine Schokoration zaubert den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht in dieser nicht ganz leichten Zeit.

Gerade in der Zeit des generellen Besuchsverbots in Pflegeeinrichtungen sind das sehr wertvolle Gesten für die Bewohnerinnen und Bewohner. Da zurzeit die Tagespflegeeinrichtungen geschlossen sind, verstärkt das Team der Tagespflege des St.-Magnus-Hauses nun die Kolleginnen und Kollegen in der Betreuung für die Bewohner. Bei einer Aktion entstand beispielsweise ein bunter Regenbogen, der als Symbol der Aktion #gemeinsamgegeneinsam nun als Dankeschön die Fensterfront des Cafés im St.-Magnus-Haus schmückt.

Viele ehrenamtlich Aktive haben sich zudem angeboten, um unter dem Motto „Aktion draußen für drinnen“ zum Beispiel mit Musikbeiträgen den Bewohnern des St.-Magnus-Hauses eine Freude zu machen – natürlich unter Beachtung der kontaktreduzierenden Abstandsregeln.