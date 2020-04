Mit schweren Verletzungen musste ein 66-jähriger Autofahrer aus Telgte am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit Mühe nach rund 45 Minuten per Rettungsschere aus seinem Unfallfahrzeug befreit worden war. 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz auf der Kreuzung der beiden Landstraßen 793 und 811 nahe Alverskirchen.

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. Rechts im Bild der Silo-Lkw, der bei Rot in die Kreuzung gefahren war.. Foto: Max Lametz

Was war passiert: Der 66-Jährige war gegen 8 Uhr mit seinem BMW auf der L811 aus Telgte unterwegs und wollte nach links auf die L793 in Richtung Everswinkel abbiegen. Die Ampelschaltung an der Kreuzung zeigte Grün für ihn. Auf der L793 war zeitgleich ein niederländischer 60-jähriger Silo-Lkw-Fahrer auf dem Weg in Richtung Münster. Für den rund 24 Tonnen schweren Silo-Zug zeigte die Ampelanlage Rot. Offenbar übersah der niederländische Fahrer das Signallicht und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Trotz der eingeleiteten Notbremsung des Lkw wurde der BMW seitlich erfasst und auf eine Überquerungsinsel geschleudert.

Völlig zerstört wurde der BMW durch den Unfall und den nachfolgenden Einsatz der Rettungsschere, um den Fahrer zu befreien. Foto: Max Lametz

Der Pkw-Fahrer wurde nach Angaben der Feuerwehr stark in seinem Pkw eingeklemmt und konnte erst nach einer Dreiviertelstunde aus seinem Fahrzeug patientengerecht befreit werden, in dem die Feuerwehr mit Hydraulischem Rettungsgerät das Dach des Fahrzeugs entfernte. Aufgrund seines schlechtes Zustandes wurde für den 66-Jährigen vorsorglich ein Rettungshubschrauber aus Lünen angefordert, der Transport erfolgte aber schließlich mit dem Rettungswagen. Der niederländische Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Neben den Löschzügen Alverskirchen und Everswinkel war ebenfalls ein Rüstwagen mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus Telgte im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro.